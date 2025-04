El polémico mensaje de la republicana Marjorie Taylor Greene tras la muerte del papa Francisco

A pocas horas de haberse confirmado el fallecimiento del sumo pontífice, la congresista por Georgia, la republicana Marjorie Taylor Greene, publicó un mensaje en la red social X, el cual fue interpretado por numerosos usuarios como una reacción jubilosa ante el deceso del líder de la Iglesia católica, según reportaron este lunes 21 de abril medios internacionales.

El papa Francisco falleció el lunes de Pascua, a los 88 años. De acuerdo con un comunicado de la Oficina de Prensa del Vaticano, murió a causa de un derrame cerebral, seguido de una insuficiencia cardíaca. En los últimos meses enfrentaba múltiples problemas de salud. En febrero, sufrió una grave infección respiratoria que requirió hospitalización. Durante su ingreso se le diagnosticó una infección polimicrobiana que derivó en neumonía en ambos pulmones. Permaneció internado durante cinco semanas.

Horas después de conocerse la noticia, Taylor Greene publicó un mensaje críptico: “Hoy hubo cambios importantes en el liderazgo mundial. El mal está siendo derrotado por la mano de Dios.”

La publicación generó de inmediato una ola de críticas, al ser interpretada como una celebración de la muerte del pontífice.

Diversos medios reprodujeron comentarios de usuarios de X en respuesta al mensaje:

“Marjorie Taylor Greene aparentemente celebrando la muerte del papa Francisco es un nuevo mínimo incluso para ella. Esta mujer es vil”, expresó un internauta.

Otro usuario señaló: “Luchó contra la pobreza, por la reforma migratoria y el cambio climático. Así que debe ser súper malvado porque creía que los pobres merecían un trato justo.”

“Esto es increíblemente irrespetuoso. No hace falta ser cristiano ni católico para tener un mínimo de decencia. Hay gente que está realmente triste por su muerte. Se puede criticar al papa Francisco. Creo que era una buena persona. Pero llamarlo malvado es una exageración”, cuestionó otro usuario.

También se leyó: “¡Celebrar la muerte de un papa ondeando la bandera cristiana es una decisión audaz! Estoy seguro de que sus pensamientos y oraciones son un verdadero consuelo para los millones de personas que lloran a un hombre que realmente vivió su fe. Quizás la próxima vez intenten actuar con compasión, no con venganza divina.”

Algunos usuarios defendieron a la congresista, argumentando que su publicación hacía referencia a la dimisión de Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, quien renunció ese lunes tras 50 años al frente de la organización.

Hasta el momento, la representante republicana no ha aclarado a qué hacía alusión con su mensaje.

Today there were major shifts in global leaderships.



Evil is being defeated by the hand of God.