Años antes de que Jensen Huang sumiera a Nvidia en una crisis y surgieran dudas sobre su posible regreso, Elon Musk afrontaba una posible crisis al frente de su imperio empresarial.

En el 2018, Musk afrontó presiones para que renunciara como director ejecutivo de Tesla, y un analista predijo que solo tenía un 25% de posibilidades de conservar el cargo.

Ese año, Musk se vio obligado a renunciar como presidente de la junta directiva de Tesla tras presuntamente engañar a los inversionistas al afirmar en las redes sociales que tenía "financiamiento asegurado" para retirar a Tesla de la bolsa, lo que derivó en multas de 20 millones de dólares para cada uno, Musk y Tesla, como parte de acuerdos con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Mientras tanto, afrontó una demanda por difamación por referirse a un voluntario de las labores de rescate en una cueva de Tailandia como un "pedófilo", después de que el explorador rechazara el plan de Musk de construir un minisubmarino para ayudar a los niños atrapados.

En un episodio del pódcast "The Joe Rogan Experience", Musk dio una calada a un cigarrillo de marihuana, lo que posteriormente motivó una revisión federal de la seguridad de SpaceX. En respuesta a las preocupaciones de la NASA, Musk envió un correo electrónico a los empleados de SpaceX en el que les decía: "SpaceX mantiene un entorno laboral libre de drogas".

Mientras tanto, en Tesla, los inversionistas contenían la respiración y se preparaban para años de posible escrutinio gubernamental, demandas, pérdidas bursátiles e incertidumbre en la cúpula directiva. Musk, sometido a la supervisión de una persona encargada de revisar sus publicaciones en Twitter que podían influir en el mercado, se volvió más prudente antes de que la pandemia de covid-19 diera paso a una nueva etapa de publicaciones en la red social. Encontró un aliado en el presidente Donald Trump, quien intercedió por Musk para que se permitiera la reapertura de la fábrica de su empresa en medio de las órdenes de cierre emitidas por las autoridades del condado en el 2020.

El precio de las acciones de Tesla creció exponencialmente. Incluso después de una etapa difícil al frente del Servicio DOGE de Estados Unidos —siglas en inglés del Departamento de Eficiencia Gubernamental, aunque no es una dependencia con rango ministerial—, Musk consolidó su poder en Tesla. El año pasado, los accionistas aprobaron un paquete de remuneración de 1 billón de dólares, condicionado al cumplimiento de objetivos como aumentar la valoración de la empresa a 8.5 billones de dólares en aproximadamente una década.

"Construya una empresa lo suficientemente grande, con una capitalización bursátil lo suficientemente alta y una presencia lo suficientemente importante en el mercado de valores, y convenza al mundo de que sin usted esa empresa se derrumbará. Entonces podrá ser como el emperador romano Nerón: podrá hacer lo que quiera", dijo Erik Gordon, profesor de la Escuela de Negocios Ross de la Universidad de Michigan.

Esa es la lección, según Gordon, que aparentemente se aplica a Jensen Huang, quien fue nombrado nuevamente director ejecutivo de Nvidia esta semana, tras haber renunciado a principios de mes en medio de señalamientos de que había mantenido varias relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer sospechosa de trabajar para los servicios de inteligencia chinos. Tras las informaciones sobre su relación con la presunta espía china, Huang pidió disculpas a su familia y a sus colegas de Nvidia.

Ahora vuelve a estar al mando.

"Muchas personas que se ocupan del gobierno corporativo y de la conducta decente están desconcertadas", dijo Gordon.

Musk y Nvidia no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Un cambio en la cultura empresarial

Expertos en gobierno corporativo afirmaron que la industria tecnológica parece haber abandonado los principios éticos que antes daban lugar a consecuencias más claras en Silicon Valley.

Tras el escrutinio sobre el papel de Facebook en las elecciones del 2016, Mark Zuckerberg llegó a disculparse por los efectos de su trabajo, aunque ofreció pocos detalles, más allá de mencionar las formas en que este "se utilizó para dividir a las personas".

El cofundador de Uber, Travis Kalanick, dejó su cargo de director ejecutivo en el 2017, en medio de una serie de conductas indebidas en los ámbitos empresarial y personal. La compañía afrontaba denuncias de una cultura laboral tóxica y de acciones destinadas a eludir a las autoridades policiales y reguladoras. Kalanick llegó a afirmar que debía "cambiar radicalmente y madurar", tras una serie de escándalos y revelaciones embarazosas.

Finalmente, renunció en medio de una rebelión de los accionistas.

La reincorporación de Huang se produce después de un episodio en el que otra empresa clave en el ámbito de la inteligencia artificial estuvo a punto de perder a uno de sus cofundadores, antes de dar marcha atrás. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, fue destituido de su cargo en el 2023 debido a una disputa con la junta directiva, antes de regresar en medio de una ola de apoyo. El episodio de Altman fue una señal temprana de que la época en que los fundadores eran destituidos podría haber llegado a su fin, al menos por ahora. (The Washington Post mantiene una alianza de contenidos con OpenAI).

https://twitter.com/washingtonpost/status/2124985142208868702?a=nHst-kw8lmbZ_dUS640&s=20

Durante las últimas semanas, Musk y otros líderes tecnológicos salieron en defensa de Huang. Tras la reincorporación de Huang, Musk volvió a publicar una fotografía en la que aparecía junto al director ejecutivo del fabricante de chips, en la sede de Nvidia. También afirmó que había contribuido a los esfuerzos para lograr el regreso de Huang a Nvidia.

Numerosos factores contribuyeron a configurar este nuevo panorama, pero el más importante, a juicio de Gordon, ha sido la pérdida de influencia del capital de riesgo, que antes era un recurso escaso. A medida que este se volvió más abundante, los inversionistas de capital de riesgo comenzaron a presentarse cada vez más como "favorables a los fundadores", dijo, "lo que se ha convertido en 'puedes hacer lo que quieras, siempre que desarrolles la empresa', con unas pocas excepciones".

Esto ha propiciado una cultura más generalizada, afirmó, en la que la "supervisión de los adultos" ha dado paso al servilismo hacia los fundadores.

"Sin duda, vivimos en una era de multimillonarios descontrolados", afirmó Nell Minow, experta en gobierno corporativo y presidenta de ValueEdge Advisors.

Con la reincorporación de Huang, añadió, este ciclo ha alcanzado su punto álgido.

Minow afirmó que las empresas dirigidas por sus fundadores también han cerrado filas y prestan mayor atención a la composición de sus juntas directivas. Las juntas directivas de las empresas que dirige Musk están integradas por aliados y amigos cercanos. Su hermano, Kimbal, forma parte de la junta directiva de Tesla, y Antonio Gracias, un socio comercial de larga data, es miembro de la junta directiva de SpaceX, por ejemplo.

"Nadie es intocable, sobre todo en una empresa que cotiza en bolsa, pero sin duda vivimos en la era del… 'director ejecutivo imperial'", dijo Minow.

"El caso de Musk ha servido de advertencia para muchos directores ejecutivos, y todos ellos están creando barreras a su alrededor".

Un poder que resiste los escándalos

En los años siguientes, a medida que crecía la notoriedad de Musk y se hacía con el control de la red social entonces conocida como Twitter, estallaron numerosos escándalos: una acusación de que había acosado sexualmente a una azafata en un avión corporativo y le había ofrecido regalarle un caballo si accedía a "hacer más", así como el hecho de haber tenido varios hijos con una subordinada.

Musk calificó la historia de la azafata de falsa y de "ataque con motivaciones políticas". Ha reconocido su relación y sus hijos con Shivon Zilis, aunque ella declaró recientemente que se habían separado. Sin embargo, la posición de Musk al frente de su inmenso imperio empresarial, antes precaria, no volvió a ponerse en duda de la misma manera.

Durante todo ese tiempo, el precio de las acciones de Tesla se disparó, lo que la convirtió en el fabricante de automóviles más valioso del mundo. SpaceX generó un enorme interés entre los inversionistas con sus planes de salir a bolsa, lo que culminó en un debut bursátil récord y convirtió a Musk en la primera persona del mundo con una fortuna de 1 billón de dólares. Los inversionistas y analistas que en otro momento habían anticipado su caída quedaron encantados.

Nada pudo derribarlo: ni una apuesta por una empresa de redes sociales que perjudicó a Tesla, su gallina de los huevos de oro; ni un giro hacia la política que dividió a su clientela y hundió el precio de las acciones de Tesla; ni sus publicaciones incendiarias o la difusión de desinformación; ni su disputa pública con el presidente y la administración por los que había apostado su reputación.

Ahora Huang también ha salido de la sombra de un escándalo.

La nueva dinámica se refleja quizás mejor en las reflexiones publicadas en X por el exdirector ejecutivo de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, quien, en medio de la tormenta que rodeaba a Huang, comentó: "Me da pena lo de Jensen. Es shakesperiano. Pero como dijo De Gaulle: 'Los cementerios están llenos de hombres indispensables'".

La reincorporación de Huang llevó a Blankfein a reconsiderar la situación una semana y media después.