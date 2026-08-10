¿El terremoto en Colombia afectará al volcán Puracé? Esto dicen los expertos

Este 10 de agosto un terremoto de 7,4 grados afectó gran parte de Colombia, y ha causado decenas de fallecidos y varios edificios derrumbados, aeropuertos y otras estructuras.

El Gobierno colombiano declaró la situación como un "desastre nacional", y se han contabilizado de manera preliminar más de 100 fallecidos, cifra que aumentaría en las próximas horas.

Sin embargo, lo que preocupa a la población es si el terremoto afectará de manera directa en la actividad del volcán Puracé, además de la llamada cadena de volcanes de los Coconicos.

Esto es debido a que recientemente las autoridades colombianas emitieron alerta naranja por la actividad volcánica, pero ahora, la preocupación ha crecido más debido al terremoto de este lunes.

Medios como El Tiermpo citaron las declaraciones del Servicio Geológico Colombiano (SGC), quienes reiteraron en varias ocasiones que tanto el terremoto como la actividad volcánica no guardan una relación entre sí.

Mediante un video, el coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, Cristian Santacoloma explicó que en redes sociales ha empezado a circular información que relaciona ambos fenómenos.

"Este tipo de eventos sísmicos no tiene ninguna relación con la actividad del volcán Puracé", informó el coordinador.

Las declaraciones de Santacoloma se vieron respaldadas también, según El Tiempo, por el boletín diario del SGC, donde se señaló que el terremoto "no tiene relación con la actividad del volcán Puracé-cadena volcánica Los Coconucos, y su ocurrencia no provocó cambios adicionales a los ya reportados en el comportamiento del volcán".

La preocupación vino porque las autoridades colombianas registraron una desgasificación intensa en el volcán Puracé, lo cual provocó emisiones de ceniza.

El Puracé, que hace parte de la cadena volcánica de Los Coconucos, continúa con un aumento de energía sísmica y de la temperatura de las emisiones de ceniza y de gases como dióxido de azufre y dióxido de carbono.

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