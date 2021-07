“El vehículo está listo”: Jeff Bezos se prepara para su primer vuelo espacial y asegura no estar nervioso

Bezos viajará a bordo del New Shepard en un trayecto de aproximadamente 11 minutos. (Foto Prensa Libre: Reuters)

El multimillonario empresario estadounidense Jeff Bezos dijo el lunes que está emocionado y curioso, pero no muy nervioso, antes de participar en el vuelo suborbital inaugural de su compañía Blue Origin junto a la persona de mayor edad y la que menos que hayan estado jamás en el espacio.

La persona más rica del mundo y tres compañeros de tripulación volarán desde un sitio desértico en el oeste de Texas, en un viaje de 11 minutos hasta el borde del espacio a bordo del New Shepard de Blue Origin, una combinación totalmente autónoma de cohete y cápsula de 18.3 metros.

El vuelo representa un hito importante en el establecimiento de la industria del turismo espacial.

Bezos realizó una ronda de entrevistas televisadas antes del lanzamiento, programado para alrededor de las 8 hora local (1300 GMT) del martes desde las instalaciones del Sitio de Lanzamiento Uno de Blue Origin, a unos 32 kilómetros de la ciudad texana de Van Horn.

“La gente no deja de preguntarme si estoy nervioso. No estoy realmente nervioso, estoy emocionado. Tengo curiosidad. Quiero saber qué vamos a aprender”, Bezos, fundador de Amazon.com Inc , al programa CBS This Morning.

“Hemos estado entrenando. Este vehículo está listo. Este equipo está listo. Este equipo es increíble”, dijo Bezos. “Nos sentimos realmente bien”.

Our astronauts have completed training and are a go for launch. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/rzkQgqVaB6 — Blue Origin (@blueorigin) July 19, 2021

Bezos y su hermano Mark estarán acompañados por una tripulación totalmente civil compuesta por la aviadora pionera de 82 años Wally Funk y por Oliver Daemen, de 18 años, un recién graduado de la escuela secundaria que asistirá a la Universidad de Utrecht, Países Bajos, para estudiar Física y Gestión de la Innovación en septiembre.

Daemen es el primer cliente de pago de la empresa. Su padre dirige la empresa de gestión de inversiones Somerset Capital Partners.

El vuelo se realizará nueve días después de que su rival, el empresario multimillonario británico Richard Branson, viajara en el avión cohete de su compañía Virgin Galactic, realizando un vuelo suborbital pionero desde Nuevo México.

Bezos intentó minimizar cualquier rivalidad con Branson. “Hay una persona que fue la primera en el espacio. Su nombre era Yuri Gagarin. Y eso sucedió hace mucho tiempo”, dijo en el programa Today de NBC, refiriéndose al cosmonauta soviético que llegó al espacio en 1961.

“Creo que voy a ser el número 570 o algo así. Ahí es donde estaremos en esta lista. Así que esto no es una competencia. Se trata de construir un camino al espacio para que las generaciones futuras puedan hacer cosas increíbles en el espacio”, agregó.

