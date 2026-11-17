El próximo 19 de noviembre sale a la venta Grand Theft Auto VI (GTA VI), uno de los videojuegos más esperados no solo de este año, sino incluso de la década.

El juego, creado por la desarrolladora estadounidense Rockstar Games, se ha convertido en uno de los fenómenos más mediáticos a nivel global desde su anuncio en 2022.

Cuatro años después, falta poco para que los jugadores tengan por fin la próxima entrega de la histórica franquicia, la cual se sitúa en Vice City, una recreación de la ciudad de Miami, Florida.

Esto habría generado un fenómeno muy curioso en Estados Unidos y en otros países del mundo, ya que muchas personas, con tal de aprovechar al máximo el día del lanzamiento, se ausentarían de sus trabajos.

La agencia EFE, mediante su corresponsal en EE. UU., Andrés Sánchez, afirma que en el país habría miles de personas que se ausentarían de sus trabajos para poder jugar el videojuego.

«Tanto en Estados Unidos como en otros países se ha acuñado un término llamado GTA flu, o gripe GTA, en español», afirma Sánchez.

VIDEO | ¿Puede el lanzamiento de un videojuego convertirse en un fenómeno laboral? GTA VI podría llevar a cerca de 1,5 millones de trabajadores en Estados Unidos a pedir el día libre este jueves, 19 de noviembre, en lo que se conoce como 'virus GTA'.



📹 Rockstar Games pic.twitter.com/YrkMILNMdG — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 17, 2026

El corresponsal señala que se estima que 1,5 millones de estadounidenses podrían ausentarse de sus trabajos para jugar GTA VI.

«Esto claramente supondría un impacto en la economía y en la productividad del país», señala Sánchez.

Debido a la gran cantidad de trabajadores que podrían ausentarse el próximo jueves, Sánchez indica que algunas empresas se han preparado para el lanzamiento del videojuego.

Algunas de ellas han dado a sus colaboradores un día libre remunerado para que puedan jugar el videojuego, tal es el caso de la empresa tecnológica Logitech.

Otras entidades, como una sección del Ejército de EE. UU., ofrecieron a las personas un permiso de cuatro días para que puedan jugar GTA VI, con la condición de renovar su permanencia en las fuerzas militares.

Sánchez señala que no todo se traduciría en pérdidas económicas, ya que el juego impulsaría otros sectores, como los servicios de comida a domicilio o incluso el turismo en la ciudad de Miami.

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