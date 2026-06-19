Grand Theft Auto VI revela su portada oficial: cuándo sale y cómo reservar el videojuego

Rockstar Games reveló la portada oficial de Grand Theft Auto VI (GTA VI), uno de los videojuegos más esperados de la última década, que estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

La imagen muestra un collage de escenas de acción en un entorno que remite al sur de Florida. En ella aparecen persecuciones en motocicleta, un cocodrilo que emerge del agua, un vehículo deportivo con puertas de tijera y una lancha que se desplaza a toda velocidad.

La composición también muestra a varios personajes, entre ellos los dos protagonistas del juego, Jason Duval y Lucía Caminos, quienes aparecen en el centro, así como el clásico logotipo de la franquicia acompañado del número romano VI.

El lanzamiento oficial del videojuego está previsto para el 19 de noviembre del 2026. Sin embargo, podrá reservarse a partir del próximo 25 de junio.

“Las reservas de Grand Theft Auto VI comenzarán en plataformas digitales y en tiendas seleccionadas”, explicó la empresa, sin brindar detalles sobre el precio.

Rockstar Games también anunció que los propietarios de GTA en PS4 y Xbox One podrán actualizar gratuitamente su versión al formato para consolas de nueva generación a partir del 18 de junio, fecha en que se reveló la portada.

El nuevo videojuego sigue las aventuras de Jason Duval y Lucía Caminos en Vice City, ciudad inspirada en Miami. El primer tráiler se presentó en diciembre del 2023 y su lanzamiento estaba previsto para el 2025; sin embargo, se reprogramó para mayo del 2026 y, posteriormente, para el 19 de noviembre de ese mismo año.

Grand Theft Auto VI estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X/S y podrá reservarse por medio de plataformas digitales a partir del 25 de junio del 2026.