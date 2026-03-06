“Wasted”: Video de la Casa Blanca usa el videojuego Grand Thef Auto para hablar de su operación “Furia Épica”

Este 6 de marzo, la Casa Blanca compartió un video en el que presumía los logros obtenidos luego de que el pasado 28 de febrero comenzara su denominada "Operación Furia Épica" contra Irán.

Sin embargo, el video ha llamado la atención porque la Casa Blanca utilizó imágenes y música del popular videojuego Grand Theft Auto para mostrar los resultados de sus operativos.

El video comienza con una popular y viral escena del videojuego GTA: San Andreas, en la que el personaje principal, llamado CJ, dice: "Aquí vamos de nuevo".

Inmediatamente después, y con la música del videojuego de fondo, la Casa Blanca compartió videos de sus operativos militares.

Se observan las ofensivas estadounidenses, en las que destruyen campos militares, vehículos y, más recientemente, un buque iraní.

En cada ataque se observa un popular mensaje que aparece en el videojuego cuando el jugador pierde la vida: "Wasted".

El video ha obtenido más de tres millones de reproducciones en sus redes sociales, además de generar opiniones divididas.

OPERATION EPIC FURY



• Destroy Iran’s missile arsenal.

• Destroy their navy.

• Ensure they NEVER get a nuclear weapon.



Locked in. pic.twitter.com/ika3MMJmZT — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

El pasado 4 de marzo, el Gobierno del presidente de EE. UU., Donald Trump, subrayó que tiene munición suficiente para completar su campaña contra Irán y sugirió que la guerra contra la república islámica podría durar hasta ocho semanas.

"Puedes decir cuatro semanas, pero podrían ser seis, ocho o tres", señaló en una rueda de prensa en el Pentágono el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, quien aseguró que son EE. UU. e Israel los que están marcando por completo "el ritmo" de la guerra.

Hegseth afirmó que "en menos de una semana, las dos fuerzas aéreas más poderosas del mundo contarán con el control total de los cielos iraníes y un espacio aéreo sin disputa".

Lea también: Crisis en Medio Oriente podría impactar costos logísticos mundiales y qué efectos tendría Guatemala