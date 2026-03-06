Messi sonríe, Trump bromea y Cristiano aparece en escena: el instante más comentado del acto en la Casa Blanca

En una ceremonia tan inusual como mediática, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el jueves en la Casa Blanca al Inter Miami, campeón de la MLS 2025. El encuentro acaparó atención mundial no solo por el título del club, sino porque marcó la primera visita de Lionel Messi a la Casa Blanca.

Trump inauguró el acto con una frase que él mismo calificó de histórica, pues ningún mandatario estadounidense había tenido antes la oportunidad de pronunciarla: “Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi”.

El comentario provocó una ovación en el Salón Este, donde también relató que su hijo estaba especialmente emocionado por conocer al argentino: “Mi hijo es un gran fan tuyo… y también de Cristiano Ronaldo”, bromeó el presidente, lo que provocó risas entre los presentes.

El Inter Miami, acompañado por su copropietario Jorge Mas, viajó a la capital estadounidense tras conquistar su primer campeonato de la MLS en diciembre del 2025, un hito para la joven franquicia. Messi, elegido MVP de la liga por segundo año consecutivo, encabezó la comitiva del club.

Como parte del protocolo, el equipo obsequió a Trump una camiseta rosa con el número 47, en alusión a su posición como 47.º presidente, además de un balón oficial y un reloj personalizado.

En tono humorístico, Trump recordó haber visto jugar a Pelé con el New York Cosmos en los años 70 y aprovechó para lanzar al público una pregunta clásica: “¿Quién es mejor: Messi o Pelé?”. La respuesta fue inmediata y unánime: “¡Messi!”. Entre risas, el presidente añadió: “Estoy de acuerdo, aunque Pelé también era bastante bueno, ¿no?”.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Trump mencionó que su hijo admiraba tanto a Messi como a Cristiano Ronaldo, a quien calificó de “genial”. Messi reaccionó con una sonrisa discreta y un gesto cordial, y se mantuvo al margen de cualquier comparación. No respondió verbalmente y se limitó a una actitud respetuosa, en línea con su estilo habitual.

El capitán del Inter Miami parecía entre nervioso y diplomático, especialmente cuando Trump lo llamó “ganador” y reiteró que, en su opinión, es mejor que Pelé. El astro argentino no dio declaraciones durante el evento.