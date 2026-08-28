Grand Theft Auto VI: qué reveló el primer tráiler extendido y cuándo llegará al mercado la nueva versión del videojuego

Con un avance de 26 minutos, Rockstar Games presentó oficialmente la nueva versión de Grand Theft Auto, primero en exclusiva para la plataforma de Netflix y, horas después, en su canal oficial.

El tráiler extendido se adentra en lo que podrán ver los jugadores en Grand Theft Auto VI, con detalles de los gráficos, modelados y animaciones, e incluso parte de la historia que seguirá a Jason Duval y Lucia Camino.

Esta versión del videojuego, que llegará más de 13 años después del lanzamiento de Grand Theft Auto V, se adentra en la relación de Jason Duval y Lucia Camino, quienes son el centro de la historia. Al parecer, los jugadores podrán afectar el desarrollo de esta con sus decisiones al jugar.

El avance, que se presentó en inglés, inicia con los protagonistas mientras buscan recoger un paquete. Cuando se acercan al encargado del negocio, aparece la policía, lo que los obliga a enfrentarse a los agentes y huir del lugar mientras evitan ser asesinados.

Mientras huyen, el tráiler cambia de escena, revela el título Grand Theft Auto VI y se adentra en la historia. El avance muestra al público imágenes de persecuciones y tiroteos y, principalmente, los diversos escenarios del estado de Leonida, donde se desarrolla la historia.

Según el portal de Rockstar Games, el videojuego llegará oficialmente el 19 de noviembre del 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, mientras que las reservas ya están disponibles. Pero ¿qué reveló este tráiler extendido sobre el videojuego?

Uno de los puntos principales que revela es un mundo más detallado dentro del videojuego, al incorporar escenarios con mayor nivel de detalle. La BBC destaca que esto se puede observar en los gráficos de los interiores de apartamentos, bares en azoteas y clubes clandestinos. Vice City será otro de los escenarios que regresará, pues en esta versión los jugadores podrán recorrer una nueva versión de este lugar.

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Esta versión tendrá mejoras en los gráficos. Según la BBC, el videojuego muestra personajes con rostros fotorrealistas y movimientos muy realistas. Además, se resalta la variedad física de los personajes secundarios, algo poco habitual en esta industria.

La BBC destaca que Grand Theft Auto VI podría tener un mapa más grande que el de sus versiones anteriores. Incluso, el medio cita al youtuber TGG, quien señala que podría ser el doble que el de la versión cinco, hecho que los desarrolladores no han confirmado.

Watch Grand Theft Auto VI: An Extended Look.



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¿Qué se conoce de los personajes?

Grand Theft Auto VI seguirá a Jason y Lucía, dos personajes que, según la sinopsis en la página de Rockstar Games, siempre han sabido que las probabilidades están en su contra.

En la versión VI, los protagonistas serán llevados al límite: “Cuando un golpe fácil sale mal, se encuentran en el lado más oscuro del lugar más soleado de Estados Unidos, en medio de una conspiración criminal que se extiende por todo el estado de Leonida, obligados a depender el uno del otro más que nunca si quieren salir con vida”, destino que estará en manos del jugador.

El segundo tráiler, presentado en mayo del 2025, mostró una historia ambientada en una ciudad ficticia inspirada en Miami —una versión moderna de la clásica Vice City— y ofreció escenas de playas, persecuciones callejeras, fiestas y una atmósfera vibrante nunca antes vista en la saga.