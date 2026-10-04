Elecciones en Brasil: Tarcísio de Freitas es reelegido gobernador de São Paulo y Flávio Bolsonaro lidera la presidencial

Las elecciones de este domingo 4 de octubre en Brasil dejaron definido uno de los principales gobiernos regionales del país. Tarcísio de Freitas, del partido Republicanos y aliado político de Flávio Bolsonaro, fue reelegido gobernador de São Paulo en primera vuelta al superar ampliamente a Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT).

Con alrededor del 90% de las urnas escrutadas, De Freitas alcanzaba el 62.85% de los votos válidos, frente al 36.22% de Haddad, resultado que le permitió asegurar un segundo mandato sin necesidad de disputar una segunda vuelta.

La elección paulista volvió a enfrentar a los mismos candidatos que compitieron por la gobernación en el 2022. En aquella ocasión, la contienda necesitó una segunda vuelta; cuatro años después, De Freitas consiguió definir la elección desde la primera ronda.

São Paulo, clave en la jornada electoral

El resultado adquiere relevancia en medio de la elección presidencial que se desarrolla simultáneamente en Brasil. São Paulo es el estado más poblado y uno de los principales centros políticos y económicos del país.

De Freitas, de 51 años, fue ministro de Infraestructura durante el Gobierno de Jair Bolsonaro y durante la actual campaña mantuvo su respaldo a Flávio Bolsonaro, candidato presidencial e hijo del expresidente. En vísperas de las elecciones, ambos participaron juntos en actividades proselitistas en São Paulo.

Su rival, Fernando Haddad, fue alcalde de la ciudad de São Paulo y ministro de Hacienda durante el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Haddad reconoció posteriormente el resultado y comunicó que llamó a De Freitas para felicitarlo y desearle suerte durante su segundo mandato.

Durante su primer período, De Freitas impulsó políticas de privatización y una estrategia de seguridad pública de línea dura. Para su segundo mandato ha planteado, entre otras medidas, obras de infraestructura, ampliación del saneamiento y proyectos educativos.

Flávio Bolsonaro y Lula disputan la Presidencia

Mientras la elección de gobernador en São Paulo quedó definida, el escrutinio presidencial continuaba.

Según los datos oficiales citados por EFE con el 93.14% del censo escrutado, Flávio Bolsonaro obtenía el 47.80% de los votos, mientras el presidente Luiz Inácio Lula da Silva alcanzaba el 44.25%.

Los brasileños fueron convocados este domingo no solo para escoger presidente y vicepresidente, sino también a los gobernadores, 513 diputados, dos tercios del Senado y representantes de las asambleas legislativas regionales.

Si ninguno de los candidatos presidenciales consigue más de la mitad de los votos válidos, los dos aspirantes con mayor respaldo deberán enfrentarse en una segunda vuelta el próximo 25 de octubre.

De Freitas ya había manifestado antes de las elecciones su disposición a respaldar a Flávio Bolsonaro durante una eventual segunda vuelta. El gobernador fue uno de los nombres considerados dentro del sector político de Jair Bolsonaro para disputar la Presidencia, pero finalmente Flávio Bolsonaro asumió la candidatura.

El resultado de São Paulo, por tanto, define la gobernación del estado para los próximos cuatro años mientras Brasil permanece atento al desenlace de una elección presidencial que, de no superar ningún candidato el 50% de los votos válidos, continuará en las urnas el 25 de octubre.

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