“Perderá si decide meter la mano”: El mensaje de Lula a Trump por las elecciones en Brasil

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“Perderá si decide meter la mano”: El mensaje de Lula a Trump por las elecciones en Brasil

Lula advirtió a Trump que perderá si interviene en las elecciones de Brasil, previstas para el 4 de octubre y en las que busca la reelección.

Alvaro Castañeda Estrada

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“Yo le dije a Trump que, en las elecciones de aquí, si mete la mano, va a perder”, ha manifestado el mandatario brasileño. Las elecciones, programadas para el domingo 4 de octubre, enfrentarán a Lula con Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente y aliado de Trump, Jair Bolsonaro.

Lula advirtió a Trump que perderá si interviene en las elecciones de Brasil, previstas para el 4 de octubre. (Foto Prensa Libre: EFE)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió a su homólogo estadounidense Donald Trump que perderá si intenta interferir en las próximas elecciones brasileñas. Lula hizo la declaración durante un acto de campaña el jueves 24 de septiembre, en São Gonçalo, a las afueras de Río de Janeiro, de acuerdo con información de La Tercera.

Lula enfatizó que Brasil no tolerará la injerencia extranjera y declaró: “El país que queremos está en nuestras manos”. Hizo este llamado a los militantes y simpatizantes del Partido de los Trabajadores (PT) y a otros asistentes al acto.

Las declaraciones de Lula se produjeron después de que el gobernador de California, Gavin Newsom, figura prominente del Partido Demócrata estadounidense, expresara su preocupación por una posible injerencia de Washington en los comicios brasileños.

“Hubo un ‘arancel Bolsonaro’ ridículo del 50%, así que me preocuparía mucho que se repitiera”, declaró a la prensa. También expresó su preocupación por la relación de la familia de Trump con los Bolsonaro, que calificó de “obscena”.

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NEW YORK (United States), 25/09/2026.- Minister of Foreign Affairs of Guatemala Carlos Ramiro Martínez speaks during the General Debate of the 81st session of the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA, 25 September 2026. (Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL

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Newsom recordó las intervenciones de la Administración Trump en América Latina y señaló que “sacaron a Maduro”, a pesar de su escasa popularidad, y que ahora se están “haciendo con el control del petróleo en Venezuela”. Concluyó expresando su preocupación.

Las autoridades políticas y judiciales brasileñas han mantenido un marcado enfrentamiento con Estados Unidos desde el juicio en el que Jair Bolsonaro fue condenado a más de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado y otros cargos, tras su derrota electoral, que llevó a Lula de vuelta al Palacio del Planalto. Estas tensiones han derivado en múltiples sanciones contra funcionarios y jueces, aranceles y otras medidas.

Ahora, la atención se centra en las próximas elecciones. La Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) ha alertado al Gobierno sobre un nivel “crítico” en la escalada de presión de Estados Unidos e incluso sobre una posible injerencia de Washington en los comicios.

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