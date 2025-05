Elon Musk critica a The New York Times tras artículo donde lo acusan de consumir drogas

Al ser preguntado sobre el tema, Musk evitó comentar el contenido del artículo y arremetió contra el diario, al que acusó de tener un historial de publicar información falsa relacionada con la supuesta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, en las que resultó ganador Trump.

“¿Es la misma publicación que ganó un Premio Pulitzer por información falsa sobre el Rusiagate? ¿Es la misma organización? ¡Creo que sí!”, expresó Musk, quien de inmediato dio paso a otro reportero para que le hiciera una nueva pregunta.

Según el diario neoyorquino, durante la campaña electoral del año pasado, en la que Musk respaldó activamente a Trump, el hombre más rico del mundo habría consumido drogas de manera “mucho más intensa de lo que se sabía”.

De acuerdo con fuentes anónimas citadas por el periódico, el consumo de estupefacientes por parte de Musk “iba mucho más allá de lo ocasional”. Entre las sustancias mencionadas figuran éxtasis, hongos psicodélicos, estimulantes como Adderall y una cantidad de ketamina tan elevada que incluso habría comenzado a afectar su vejiga.

JUST IN: Elon Musk absolutely obliterates the New York Times for their false reporting, points at Fox News' Peter Doocy and says, "let's move on."



Doocy: "There is a New York Times report today that accuses you of blurring…"



Musk: "The New York Times. Is that the same… pic.twitter.com/927cSdpj9D