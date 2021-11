Elon Musk está dispuesto a donar US$6 mil millones para combatir el hambre, pero pone condiciones

Ante el reto lanzado, Musk publicó en Twitter el mensaje: “Si el PMA puede describir en este hilo de Twitter exactamente cómo US$6 mil millones resolverán el hambre mundial, venderé acciones de Tesla ahora mismo y lo haré”.

“Pero debe ser una contabilidad de fuente abierta, para que el público vea con precisión cómo se gasta el dinero”, agregó.

Beasley reaccionó a la publicación y escribió que el PMA tenía los sistemas establecidos para la transparencia y la contabilidad de código abierto. “Su equipo puede revisar y trabajar con nosotros para estar totalmente seguro de ello” , fue su mensaje, al que siguió otro más:

"$6 billion to help 42 million people that are literally going to die if we don't reach them. It's not complicated."@WFPChief calls on world billionaires to step up now, on a one-time basis.

— World Food Programme (@WFP) October 28, 2021