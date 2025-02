Elon Musk reacciona a programa de reinserción social de Bukele en las prisiones de El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió un video en sus redes sociales donde se muestra el programa de reinserción social para los privados de libertad de su país.

Medios salvadoreños afirman que la medida implementada por Bukele involucra a más de 48 mil reos.

“Este programa no solo les ofrece una oportunidad para reinsertarse, sino que también beneficia directamente a la sociedad”, afirma Bukele. Agrega que a cambio de trabajo a los prisioneros se les reduce su condena.

El video publicado por Bukele tiene más de 60 millones de visualizaciones y comentarios, por ejemplo del director ejecutivo de X, Elon Musk.

Musk es un simpatizante y aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como dueño de X, Tesla y SpaceX. Además, es nominado para dirigir el Departamento de Eficiencia estadounidense.

“Este es el camino”, escribió Musk para aplaudir la decisión del salvadoreño.

Bukele respondió: “Sentido común, equidad y eficiencia”.

En las imágenes, se observa a cientos de presos trabajando talleres de costura y confección, en la producción de uniformes, muebles y otros productos.

40% of our prison population is already repaying its debt to society.



In return, they receive a shorter sentence and learn a skill.



This program is NOT available for rapists and murderers.



