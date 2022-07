Elon Musk: Twitter anuncia acciones legales para que el magnate respete acuerdo de compra

En un tuit, Taylor dijo que el Consejo Directivo de la tecnológica “está determinado a cerrar el acuerdo en el precio y condiciones fijados con el señor Musk”, por lo que anuncia acciones legales que serán llevadas al Tribunal de Cancillería de Delaware, donde se dirimen los grandes litigios comerciales en Estados Unidos.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.

— Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022