Emma Coronel: las razones (y temores) que la han llevado a no testificar en contra del Cártel de Sinaloa

Esta información fue proporcionada por Mariel Colón, abogada de Emma Coronel, quien estableció que su clienta no ayudará a las autoridades norteamericanas a cambio de una reducción en su sentencia debido al miedo que tiene por la seguridad y bienestar de sus gemelas de 10 años, hijas de El Chapo Guzmán.

Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo Guzmán”, capo del narcotráfico que se encuentra recluido en una cárcel en Estados Unidos, no ha testificado en contra del Cártel de Sinaloa, organización criminal que lideraba su pareja, por temor a posibles represalias contra sus dos hijas.

“Tiene sus dos hijas en México y es muy conocido lo que les pasa a la familia de los colaboradores de la justicia. Entonces, ¿por qué exponer, arriesgar la vida de sus hijas, la vida de su familia, cuando hay otro recurso que puede ayudarla y permitirle irse en el mismo tiempo que se habría ido si hubiera cooperado?”, comentó su abogada durante una entrevista en el canal estadounidense Univisión.

La defensora de Coronel también informó que existen diferentes alternativas legales a las que recurrirá para lograr que su clienta no cumpla con una condena superior a los 10 años, luego de ser señalada por una corte de Washington como participante en el imperio criminal de “El Chapo”.

De acuerdo a Mariel Colón, la medida legal de excepción que utilizarán para ayudar a Emma Coronel se le conoce como “válvula de escape”. Esta alternativa le permitirá a la esposa del capo del narcotráfico recibir una condena menor a 10 años, castigo mínimo en Estados Unidos para las personas que se encuentran involucradas en la distribución de droga y lavado de dinero en el país.

La jurista explicó que por medio de este procedimiento la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán podría pasar únicamente entre cinco a siete años de prisión en EE.UU.

Asimismo, señaló que este beneficio legal se aplica a las personas que no tienen antecedentes penales, no cometieron delitos violentos, se declararon culpables en casos relacionados con drogas y no representan una amenaza mayor para la seguridad pública estadounidense.

“Ella cumple con estos requisitos. Es por eso que nosotros estamos confiados en que pueda calificar para el ‘safety valve’ y le den una condena mucho más baja de la que le hubiera tocado si se hubiera ido a juicio”, informó la abogada.

Colón también explicó que existen antecedentes de este beneficio en personas que han recibido condenas entre cinco y siete años de prisión por los mismos delitos. No obstante, no reveló cuál cree que sería la condena que podría recibir Emma Coronel en caso sea atendida la solicitud de la defensa.

“Si lo comparamos con casos similares, así es el caso. Obviamente tenemos que tener en cuenta que no hay un caso igual ¿Por qué? Porque ella es la esposa del señor Joaquín Guzmán, ‘El Chapo’. Obviamente entiendo que eso puede influir un poco”, afirmó.

Por otra parte, la abogada de Emma Coronel señaló que a su defendida se le permite salir de su celda durante cuatro horas al día; igualmente, informó que la esposa de “El Chapo” Guzmán no ha podido ver a sus hijas gemelas debido a las restricciones del coronavirus que prohíben las visitas dentro de la prisión donde se encuentra.

En febrero de este año, cuando se presentó el caso de Emma Coronel en una corte de Washington D.C, la jueza Robin Meriweather advirtió que la esposa de Joaquín Guzmán podría enfrentar una condena perpetua y una multa de US$10 millones.

Posteriormente, Emma Cotonel, quien renunció a su derecho a un juicio por jurado, se declaró culpable de haber conspirado para distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana. De igual manera, admitió haber conspirado en casos de lavado de dinero y haber participado en una transacción con un narcotraficante extranjero.

La decisión sobre su condena estaba prevista para el pasado 15 de septiembre, pero finalmente se aplazó para el próximo 30 de noviembre para que sus abogados, Mariel Colón y Jeffrey Lichtman, quienes también representaron a “El Chapo”, pudieran establecer la estrategia de defensa para Emma Coronel.