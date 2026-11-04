Empresarios iberoamericanos reciben Premio Enrique V. Iglesias de manos del rey de España

Internacional

Empresarios iberoamericanos reciben Premio Enrique V. Iglesias de manos del rey de España

El guatemalteco Dionisio Gutiérrez y el brasileño André Esteves recibieron el Premio Enrique V. Iglesias de manos del rey Felipe VI en Madrid.

EFE

|

El rey Felipe VI entrega el Premio Enrique V. Iglesias al empresario guatemalteco Dionisio Gutiérrez y al brasileño André Esteves en Madrid. (Foto Prensa Libre: EFE)

El rey Felipe VI entrega el Premio Enrique V. Iglesias al empresario guatemalteco Dionisio Gutiérrez y al brasileño André Esteves en Madrid. (Foto Prensa Libre: EFE)

El guatemalteco Dionisio Gutiérrez, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, y el brasileño André Esteves, accionista controlador del banco BTG Pactual, recibieron este miércoles en Madrid de manos del rey Felipe VI de España las XI y XII ediciones del premio Enrique V. Iglesias del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

Tras recoger el premio en un acto en el Palacete de los Duques de Pastrana, Gutiérrez aseguró que “Iberoamérica no es lo que hoy parece. Es, sobre todo, lo que aún puede llegar a ser”, para agregar que “su futuro dependerá de que aparezcan próceres dispuestos a levantarla, ciudadanos decididos a sostenerla, empresarios capaces de financiarla e intelectuales honestos para pensarla”.

Por su parte, Esteves destacó durante el encuentro que el premio es para él “un simbolismo de la integración iberoamericana, que es uno de los beneficios de la globalización“, y aseguró que promueve “esa integración, muy importante para nuestra sociedad”.

El presidente de honor del CEAPI y primer secretario general iberoamericano, Enrique V. Iglesias, envió un mensaje en el que expresó sus “felicitaciones a CEAPI por la iniciativa de distinguir anualmente a los empresarios que desde España y desde América estimulan crecientemente relaciones de cooperación, de inversión y comercio en el espacio iberoamericano y español”.

EN ESTE MOMENTO

Los guatemaltecos que viajen en avión a Estados Unidos deben presentar la declaración sanitaria del CDC antes de abordar. El requisito aplica a pasajeros de todas las nacionalidades y las aerolíneas que operan desde Guatemala utilizan distintos mecanismos para recibir el formulario, ya sea en línea, durante el check-in o en formato físico. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

Formulario CDC para viajar a Estados Unidos: así reciben las aerolíneas que salen de Guatemala la declaración sanitaria

Right
Entrevista con Juan Solrzano Foppa, quien nos habla de su experiencia en el caso la linea y su paso por la Sat. foto por Carlos Hernndez 12/04/2018

Organizaciones denuncian un trasfondo político en asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa

Right

También asistieron a este acto, junto al rey de España, varios miembros de la Junta Directiva del CEAPI, como su presidenta, Núria Vilanova, y su secretaria general, Ana Pastor.

La ceremonia contó, además, con la presencia de autoridades iberoamericanas, entre ellas el presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el jefe de Gobierno del Principado de Andorra, Xavier Espot.

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

España Fundación Libertad y Desarrollo Madrid Rey Felipe VI 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM