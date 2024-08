La periodista Anabel Hernández reveló recientemente en el nuevo episodio del podcast Narcosistema audios inéditos que confirman la versión de que Ismael “el Mayo” Zambada fue traicionado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, preso en EE. UU. por narcotráfico.

Las revelaciones de la periodista se dan en medio de un clima de tensión dentro del Cartel de Sinaloa, donde la lucha por el poder se intensifica tras la reciente captura de su otrora fundador, “el Mayo” Zambada.

Hernández reveló detalles sobre la reunión en la que “el Mayo” habría sido traicionado y que terminó en una emboscada mortal el 25 de julio pasado. Los audios los habría obtenido días antes de que el fundador del Cartel de Sinaloa enviara una carta en la que hablaba de la supuesta traición.

En el primer audio se escucha una conversación entre dos supuestos integrantes del Cartel que detalla la traición que habría sufrido “el Mayo” Zambada a manos de Joaquín Guzmán López, uno de Los Chapitos.

Según el audio, los sicarios comentan sobre una reunión a la que asistió “el Mayo” aparentemente para dialogar y solo se llevó su escolta más personal, compuesta por cuatro personas y el piloto al que llaman “el Morenito”.

En la grabación se escucha cómo al llegar al lugar, los escoltas de “el Mayo” fueron atacado: “Y dice que ya llegaron al lugar, se bajaron, iban entrando, cuando ya estaban ahí, porque ya estaban sentados aquellos ahí, en cuanto llegaron mataron a las escoltas, güey, no los agarraron, los mataron güey, los mataron, cuando aquel vio qué pedo ya estaba amarrado, lo amarraron, lo esposaron y así como dicen “lo amarraron, lo esposaron y vámonos”, pero mataron al morenito, al compa de nosotros”, se escucha en el audio revelado por la periodista.

En el primer audio se menciona que dos “punteros” de “el Mayo” lograron escapar del ataque, y quienes lograron contar qué pasó en la reunión. “Ellos no supieron que dos punteros se escaparon y los punteros son los que contaron esta historia, que ya es la realidad, no es otra versión, es la realidad lo que pasó tal cual”, se escucha en la grabación.

Se destaca la creciente desconfianza hacia los hijos de “el Chapo” Guzmán, pues uno de los sicarios comenta que, después de la traición sufrida por “el Mayo”, nadie querrá acercarse a ellos:

“El morro, el chaparrito, no les va a hablar a los demás personajes, hey, ¿quieres estar conmigo vengase?, quién va a querer ir a hablar con él ahorita, si al mero mero ve lo que le hizo, ¿tú crees que alguien se va a querer arrimar?”, dice uno de los pistoleros.

Se dice que la traición hacia “el Mayo” fue evidente, ya que quienes lo convocaron a la reunión estaban en complicidad con sus agresores. “Aquí y en China, esa madre fue traición”, se escucha en la grabación, reafirmando la percepción de que todo se trató de un plan orquestado.

Los sicarios hablan sobre el impacto que esa traición tiene en la estructura del cartel y se menciona que, tras lo sucedido, “el flaquito” (hijo de “el Mayo” Zambada, Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”) podría estar buscando aliados y preparándose para una guerra abierta contra Los Chapitos.

“Es un secreto a voces, pero ahorita se perdió del radar, pero él está como pensando, analizando, punto por punto y él sí está hablando con personas para ver quien está con él, porque no nada más es meterse a los putazos y ver cómo le vas a hacer, no es de que ´ay, me dio coraje deja me voy ahorita´, porque eso hubiera sido el mismo día, no eso no se maneja ahí así, como tú mismo estás diciendo, él sabe si va a usar la fuerza o va a usar la cabeza”, se escucha en la grabación publicada por la periodista.

Segundo audio

Un segundo audio revelado por Hernández habla de la situación de “el Mayo” Zambada y la creciente tensión dentro del Cartel de Sinaloa; además, se confirma que el narcotraficante padece de diabetes y se encuentra en un estado de salud crítico.

El audio, proveniente de otro integrante del Cartel de Sinaloa, se describen detalles de las fotos que circulaban en redes sociales sobre la detención de “el Mayo” y confirma que sí es él por su nariz: “La nariz si la tenía así porque hace mucho se la operaron y cuando le operaron la nariz no quedó exactamente bien”, detalla.

También dice que “el Mayo” recibe tratamientos de diálisis. “La diabetes lo estaba matando”, se dice en el audio. También se menciona que los grupos armados ya se están preparando para enfrentamientos inminentes, lo que añade un nuevo nivel de preocupación para la seguridad en Sinaloa.

En ese audio un sicario comenta: “Dicen que había una reunión [...] y de ahí lo amarraron los morros, los patas cortas (Los Chapitos), lo amarraron y lo echaron al avión [...] Ya anda aquel (El Mayito Flaco) bien enojado y ahora se andan armando”.

En la conversación también se alude a la escolta de “el Mayo”, entre ellos se menciona a Rodolfo Chaidez (el otro sería José Rosario Heras López) y dicen que no aparecen y que “se cree que los mataron”.

La conversación termina con una advertencia: “vale más no salir, tener precaución y no salir ahorita a la calle”, lo que refleja el clima de miedo y tensión que prevalece entre los miembros del cartel ante el inminente conflicto.

La defensa de “el Mayo” dio a conocer una carta donde denuncia haber sido secuestrado y llevado a Estados Unidos descartando así la versión de que se entregó de forma voluntaria, como han sostenido las autoridades.

En la carta, “el Mayo” explica que fue convocado a una reunión en Huertos del Pedregal, Culiacán, supuestamente para ayudar a resolver diferencias políticas entre líderes del Cartel de Sinaloa, incluido Joaquín Guzmán López, pero eso terminó en una emboscada.

“Fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y contra mi voluntad”, afirma Zambada en la carta.