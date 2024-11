En imágenes: Tormenta Sara “se estaciona” en Honduras y autoridades amplían la alerta roja

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) sumó este sábado a un sexto departamento en alerta roja (evacuación obligatoria) ante las intensas lluvias que sigue causando una estacionaria tormenta tropical Sara, en el Caribe, con miles de personas afectadas.

En su segundo informe del día, la Copeco indicó que a la alerta roja se ha sumado el departamento de Cortés, limítrofe con Guatemala, uno de los más productivos en materia agrícola e industrial.

Los otros cinco departamentos en máxima alerta son Yoro, en el norte; Gracias a Dios, Colón, Atlántida e Islas de la Bahía, todos en la región caribeña del país centroamericano, que desde el jueves sufre los efectos del fenómeno natural, que se formó frente a las costas centroamericanas a mitad de semana.

Otros dos departamentos, Choluteca y Valle, colindantes con Nicaragua y El Salvador, respectivamente, que integran el sur de Honduras, con costas en el Golfo de Fonseca, Pacífico, fueron declarados hoy en alerta amarilla (vigilancia), sumándose a Santa Bárbara, oeste, y Olancho, este.

Los ocho restantes departamentos del país, en el centro y oeste, continúan en alerta verde (preventiva).

Las alertas fueron extendidas por 48 horas, según indicó la Copeco.

El organismo de protección civil indicó además que la tormenta se localizaba sobre la isla de Roatán, principal destino turístico de Honduras en el Caribe, y que su desplazamiento hacia el noroeste sigue siendo muy lento, estacionario, lo que hace prever lluvias durante 36 horas más, que afectarán con mayor incidencia las regiones norte, oeste y sur.

Hasta ahora las autoridades solamente una persona muerta por inmersión, unas 50 mil personas afectadas y cerca de mil familias damnificadas.

Según la Copeco, los mayores daños se registran en los departamentos de Gracias a Dios, Colón y Atlántida, todos costeros, y Yoro.

Over 35 inches of rain have fallen in La Ceiba, and much of #Honduras is seeing historical flooding from #Sara. Firefighters across the country have undertaken many rescue operations already 🌀🚒



Credit: Bomberos Honduras via Storyful pic.twitter.com/XWFm5yEiyB