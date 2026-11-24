La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este 24 de noviembre la primera muerte reportada a nivel mundial tras la exposición a ganado lechero infectado o a un entorno contaminado relacionado con el virus de la influenza aviar.

Mediante un comunicado oficial, la OMS detalló que se han reportado tres casos de gripe aviar en adultos en el estado de Washington. Uno de ellos falleció.

Los tres adultos, según la OMS, trabajaban en granjas de ganado lechero ubicadas en el condado de Yakima.

«En ese lugar ya se había detectado el virus de la influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) A(H5N1) en animales», indicó la OMS.

Ahora, la OMS informó que inició el seguimiento de los otros dos casos confirmados de gripe aviar, así como de otras personas que pudieron haber sido infectadas en las granjas.

Aunque la entidad recalcó que «con base en la información disponible, no hay evidencia de transmisión de la gripe aviar de persona a persona», continuará con las investigaciones y el seguimiento.

Oregon confirms human case of bird flu... one month after death in neighboring Washington was linked to virus https://t.co/lXqc74EDRR — Daily Mail (@DailyMail) November 20, 2026

«Con base en la información disponible sobre este y casos anteriores, la OMS considera que el riesgo para la población general que representan los virus A(H5N1) es bajo», indicó el organismo.

Se trata de la primera muerte reportada a nivel mundial tras una exposición a ganado lechero infectado.

Según medios internacionales, la OMS no ha precisado si los tres trabajadores estuvieron expuestos en una misma granja.

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