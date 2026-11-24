Medios internacionales informaron este 24 de noviembre que la automotriz Chrysler ha comenzado a retirar del mercado estadounidense más de 82 mil camionetas.

De acuerdo con Infobae, el motivo se debe a un defecto detectado en el software del sistema de seguridad de aproximadamente 82 mil 843 vehículos.

Las unidades que podrían estar afectadas por este defecto, según Infobae, pertenecen a la línea Ram 1500 Classic.

El defecto estaría relacionado con el software del módulo del sistema antibloqueo de frenos (ABS, por sus siglas en inglés), el cual presuntamente interpretaría de forma errónea las señales del pedal de freno y del sensor de posición.

Infobae detalla que esto afecta a las luces de freno de los vehículos, ya que se activarían aunque el conductor no presione el pedal.

Otro problema que podría presentarse debido a la falla del software es que el vehículo salga de la posición de estacionamiento (PARK) sin que el conductor accione el freno.

El fallo quedó registrado por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés).

La NHTSA afirmó que este fallo puede poner en riesgo a los conductores, principalmente por los problemas de iluminación que podrían presentarse al momento de frenar.

Los vehículos retirados corresponden a los modelos 2022, 2023 y 2024.

If you drive a Ram pickup, check this RECALL before you park it today.

Chrysler is recalling 82,843 Ram 1500 Classic pickups, model years 2022-2024, because an ABS software flaw can let the truck shift out of Park without the brake. Owner letters are expected January 14. pic.twitter.com/bjtgCQIo1s — ThePoplarReport (@ThePoplarReport) November 23, 2026

Respecto a los periodos de fabricación, los vehículos fueron producidos entre el 12 de septiembre de 2022 y el 2 de octubre de 2024, indicó Infobae.

Los problemas corresponden, según el medio, únicamente a los vehículos que incorporaron el módulo ABS con el software defectuoso.

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