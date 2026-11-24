Internacional
El fallo que causó el retiro de más de 82 mil camionetas en EE. UU. y cómo identificarlo
Más 82 mil camionetas han sido retiradas del mercado en Estados Unidos debido a un fallo que pone en riesgo a los conductores.
FOTO ILUSTRATIVA. Vehículos pasan frente al Tribunal Federal Alto Lee Adams Sr. en Fort Pierce, Florida, EE. UU., 12 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
Medios internacionales informaron este 24 de noviembre que la automotriz Chrysler ha comenzado a retirar del mercado estadounidense más de 82 mil camionetas.
De acuerdo con Infobae, el motivo se debe a un defecto detectado en el software del sistema de seguridad de aproximadamente 82 mil 843 vehículos.
Las unidades que podrían estar afectadas por este defecto, según Infobae, pertenecen a la línea Ram 1500 Classic.
El defecto estaría relacionado con el software del módulo del sistema antibloqueo de frenos (ABS, por sus siglas en inglés), el cual presuntamente interpretaría de forma errónea las señales del pedal de freno y del sensor de posición.
Infobae detalla que esto afecta a las luces de freno de los vehículos, ya que se activarían aunque el conductor no presione el pedal.
Otro problema que podría presentarse debido a la falla del software es que el vehículo salga de la posición de estacionamiento (PARK) sin que el conductor accione el freno.
El fallo quedó registrado por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés).
La NHTSA afirmó que este fallo puede poner en riesgo a los conductores, principalmente por los problemas de iluminación que podrían presentarse al momento de frenar.
Los vehículos retirados corresponden a los modelos 2022, 2023 y 2024.
Respecto a los periodos de fabricación, los vehículos fueron producidos entre el 12 de septiembre de 2022 y el 2 de octubre de 2024, indicó Infobae.
Los problemas corresponden, según el medio, únicamente a los vehículos que incorporaron el módulo ABS con el software defectuoso.
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