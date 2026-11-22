Fausto Isidro Meza Flores, alias el Chapo Isidro, figuraba entre los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Las autoridades mexicanas lo capturaron la noche del viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, con apoyo de agencias de inteligencia de Estados Unidos.

Meza Flores también es conocido como el Otro Chapo, en alusión al apodo de Joaquín “Chapo” Guzmán, cofundador del cartel de Sinaloa.

Nació en 1982 en Guasave y encabezó el cartel del mismo nombre, una estructura criminal dedicada al tráfico de personas y de fentanilo, cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana hacia Estados Unidos.

David Saucedo, especialista en seguridad, explicó a EFE que el Chapo Isidro tiene un amplio historial criminal y que su actividad delictiva comenzó en la adolescencia.

“Es un hombre relativamente joven si vemos otros liderazgos del narcotráfico”, afirmó Saucedo. Según el especialista, Meza Flores inició su carrera criminal bajo la tutela de Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos, y luego se vinculó con los hermanos Beltrán Leyva.

Meza Flores se convirtió en uno de los herederos del imperio criminal de los Beltrán Leyva y llegó a figurar entre los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos.

Según información de inteligencia compartida entre México y Estados Unidos, cuando estalló la guerra entre Los Chapitos y Los Mayos en 2024, el Chapo Isidro habría pactado con esta última facción para combatir al grupo encabezado por los hijos del Chapo Guzmán.

“Al ser aliado de La Mayiza indirectamente beneficia a Los Chapitos, que habría sufrido embates por parte del cartel de Guasave”, aseguró Saucedo.

La rivalidad entre el Chapo Isidro y el Chapo Guzmán era anterior a ese conflicto. Meza Flores se consolidó como uno de sus principales rivales tras una disputa territorial por Guasave y Ahome, una zona estratégica para el trasiego de drogas hacia la costa oeste de Estados Unidos.

El cartel de Guasave concentra sus operaciones en el norte de Sinaloa, así como en Sonora, Baja California y Baja California Sur. El grupo funciona como un “feudo”, sin intención de expandirse.

Saucedo advirtió sobre los nexos del grupo criminal con políticos locales.

“Lo que hizo El Chapo Isidro fue infiltrarse en la estructura política, empresarial, policial, sindical y social de Guasave, y no veo que esa estructura haya sido desmantelada. Eso lo que va a proporcionar es un relevo sucesorio, pero con un cartel de Guasave intacto”, sostuvo el experto.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó que, a raíz del operativo, se registraron actos de narcoterrorismo, bloqueos de carreteras y ataques contra tiendas y vehículos. También informó de la muerte de cuatro militares mexicanos.

“Debido a la fuerte resistencia para impedir la captura de su jefe por parte de los integrantes de ese grupo delictivo, cuatro excelentes elementos de fuerzas regulares de infantería del Ejército mexicano… resultaron fallecidos”, reportó la Secretaría de la Defensa en un comunicado.

Durante el operativo también murieron siete agresores y las autoridades capturaron a ocho presuntos delincuentes.

La captura del Chapo Isidro se produjo dos días después de la cumbre de líderes de la APEC, en la que participaron la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo estadounidense, Donald Trump. El mandatario estadounidense reiteró recientemente su postura de que México está controlado por los carteles de la droga.