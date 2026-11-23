El Gobierno de Donald Trump buscaría implementar una norma que restringiría las ayudas destinadas a las familias que cuenten con algún miembro indocumentado.

La norma provendría del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD, por sus siglas en inglés) y pondría en riesgo a aproximadamente 78 mil personas sin hogar.

Esta regla buscaría modificar la Sección 214 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980, la cual restringe el acceso a la asistencia habitacional financiada por el Gobierno de EE. UU. en función de aspectos como la ciudadanía y el estatus migratorio.

¿Qué busca restringir?

La nueva norma que busca impulsar el Gobierno de Donald Trump exigiría a las personas verificar la ciudadanía estadounidense o el estatus migratorio de todos los solicitantes.

La exigencia de verificar el estatus sería independiente de la edad del solicitante.

Asimismo, afectaría la asistencia que actualmente se ofrece a los miembros de las familias que sí cumplen con los requisitos para recibir ayuda proporcional al número de integrantes con derecho a ella, destinada a cubrir sus gastos de vivienda.

California, other states sue HUD over policy to check immigrant status of public housing residents https://t.co/eKRLR2X9VK — Los Angeles Times (@latimes) November 23, 2026

En caso de que la norma entre en vigor, por ejemplo, en el estado de Nueva York, afectaría a aproximadamente 2 mil 540 familias de estatus mixto, es decir, aquellas en las que conviven personas con y sin documentos.

Demandan norma

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y otros 21 fiscales demandaron este lunes al Gobierno de Estados Unidos por impulsar la norma.

En la demanda, presentada ante un tribunal federal de Massachusetts, los fiscales argumentaron que la norma viola «flagrantemente» la ley federal, revierte casi 30 años de política federal que permitía a estas familias «permanecer unidas» y amenaza con desplazar a personas que han dependido de estos programas para residir en sus viviendas.

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