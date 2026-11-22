El Gobierno de Chiapas ofrece empleos temporales en Tapachula para frenar el avance de los migrantes hacia la frontera norte. La medida responde a la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de duplicar los aranceles a México si las caravanas continúan hacia su país.

Con miedo en la mirada, Kelvin Dávila, migrante hondureño, explica a EFE que quienes aceptan los empleos buscan refugio inmediato y quieren evitar los peligros de recorrer los casi 3,000 kilómetros que separan Tapachula de la frontera con Estados Unidos.

“Es por el trabajo humanitario, por el albergue y el pago. Además, con esto nos evitamos seguir caminando hasta Monterrey. Muchos siguen. Sin embargo, el grupo con el que veníamos no es suficiente”, relata Dávila, quien trabajaba en el sector de la construcción en su país.

“Sé que pasar los retenes no es tan fácil. Ahora hemos cruzado tres y no sabemos cuántos más nos encontraremos adelante”, continúa Dávila, quien se muestra decidido a trabajar en México y descarta migrar a Estados Unidos.

Algunos integrantes de la caravana que comparten la postura de Dávila han desistido de seguir la marcha y han aceptado los empleos temporales. Otros rechazan la oferta y mantienen su decisión de reanudar la marcha el lunes 23 de noviembre a las 17.00 horas, hora local. La Secretaría de la Frontera Sur y la Secretaría de Movilidad Humana de Tapachula también participan en la oferta laboral.

El subsecretario de Movilidad Humana de Tapachula, Eduardo Antonio Castillejos Argüello, explica que el programa busca proteger a las familias, en especial a las mujeres y los niños, de los peligros que enfrentan durante el trayecto por carretera.

Castillejos Argüello asegura que los programas buscan ofrecer todos los “beneficios” a las personas migrantes, “independientemente del estatus migratorio que tengan”, en referencia a los trámites que pueden realizar ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

“Queremos ofrecerles beneficios para que no continúen caminando en las caravanas y, sobre todo, para evitar que sigan avanzando niños y niñas”, subraya.

El subsecretario señala que las tareas incluyen el rescate de espacios públicos y el trabajo comunitario. La jornada es de cinco horas diarias de lunes a viernes.

Según las autoridades estatales, los migrantes recibirán apoyo económico cada semana y obtendrán una condición de estancia temporal por medio del Instituto Nacional de Migración (INM), siempre que permanezcan en el programa.

El migrante hondureño Óscar Hernández considera que el programa les permitirá evitar “lo malo” que ocurre en el camino.

“La mayoría va a trabajar aquí. Suena bien y ojalá sea verdad, porque algunos nos están diciendo que nos van a mandar para abajo (hacia Centroamérica)”, advierte.

Tras ganar las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, los demócratas se aseguraron el control de la Cámara de Representantes y el Senado. Desde entonces, Trump ha endurecido sus amenazas en materia migratoria. El mandatario reforzó esa postura al nombrar como jefe de gabinete a Stephen Miller, arquitecto de su política migratoria restrictiva.

Días después de las elecciones, Trump amenazó con duplicar los aranceles a México si el país no detiene las “enormes caravanas” de migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos.