Eros Ramírez pasó seis meses en centros de detención de Estados Unidos. Tras su deportación en noviembre, cuenta lo que vivió en Texas y Georgia.

Un amigo le contó a Eros Ramírez lo que había ocurrido con los pasajeros del vuelo 164. Se encontraron durante uno de sus traslados bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Ramírez, un venezolano de 32 años, tenía previsto viajar en ese vuelo de deportación en junio, según informó Univision. Finalmente regresó a Venezuela el 12 de noviembre del 2026.

El vuelo de deportación salió de Miami y aterrizó en Maiquetía, Venezuela, el 24 de junio del 2026 con 146 venezolanos a bordo. Tras la llegada, las autoridades venezolanas trasladaron a pasajeros del vuelo al hotel Santuario La Llanada, en La Guaira. Horas después, dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 derrumbaron el hotel. Entre los deportados hubo fallecidos, desaparecidos y sobrevivientes.

Los terremotos dejaron más de 6,000 fallecidos en Venezuela, según el balance oficial de agosto citado por EFE. Esa cifra corresponde al total de víctimas mortales de los sismos en el país.

Ramírez viajó a Estados Unidos en octubre del 2023. Cruzó a pie la selva del Darién y, al llegar a territorio estadounidense, se entregó a las autoridades. Según relata, obtuvo un visado humanitario y desde entonces acudió a sus citas.

En Estados Unidos trabajó principalmente como albañil y pintor en obras de construcción, tras obtener un permiso de trabajo y un número del Seguro Social. Lo arrestaron cuando estaba constituyendo su empresa.

Ramírez quedó bajo custodia del ICE el 6 de mayo y pasó por cuatro centros de detención en unos seis meses, según su relato. Recuerda que, durante uno de los traslados, le dijeron al grupo que iría a Miami y el avión terminó en Georgia.

Cuenta a Univisión que fingía estar demente para que lo medicaran y así poder dormir todo el día. “Necesitaba estar dopado para aguantar ese infierno”, declara.

También asegura que vio a agentes migratorios dejar morir por negligencia a otros migrantes. “Tenía muchos amigos diabéticos a los que no se les suministraban la insulina”, afirma.

“Después de estar ahí, le he recomendado a todo el mundo que se cuide, que ningún ser humano merece el trato que se da en los centros”, subraya.

También denuncia racismo y describe situaciones de “maltrato” y “tortura”.

Según Ramírez, muchos de los guardias a cargo de los migrantes eran latinos. “Te empuja, se burlan de ti… son situaciones de maltrato, te tortura y te llegan a provocar un trauma”, añade.

Recuerda que lo mantenían esposado. Cuando pedía ir al baño, los guardias se reían y le decían que “a ver cómo lo hacía”.

Dice que uno de los aspectos más desesperantes de la detención era que lo trasladaban con el pretexto de deportarlo, pero la deportación nunca se concretaba en esos viajes.

“En el centro de Texas me subieron a cuatro aviones. Piensas que ya termina la pesadilla y no es así. Una vez nos dijeron que íbamos a Miami y hasta el capitán lo anunció en la megafonía, pero nos llevaron al mismo sitio, a Georgia. Eso mató nuestra mente, nuestras esperanzas. Recuerdo la angustia de todo el grupo”, relata.

“Te maltratan hasta el extremo para tratar de meterte en la mente que no tengas ganas de volver a Estados Unidos nunca”, agrega.

También dice que no le desea a nadie estar “ocho o nueve horas esposado, en un bus, sin aire”.

Ramírez asegura que las autoridades estadounidenses perdieron sus pertenencias durante uno de los traslados para una supuesta deportación a Venezuela.

“Yo, por suerte, tenía el celular y poco más, pero había personas que llevaban su salario cuando fueron arrestadas. Había compañeros que les perdieron de US$5,000 a US$10,000 en esos traslados”, recuerda.

Dice que participó en una huelga de hambre en el centro de detención de Folkstone, Georgia, y que lo aislaron como represalia. Afirma que, durante uno de esos encierros, hubo una fuga de aguas negras, sufrió una infección y pidió antibióticos sin recibirlos.

Cuenta que durante ese período se cortó la mano. Un supuesto médico le suturó la herida, pero Ramírez dice que perdió la sensibilidad en la zona afectada.

“En otro centro de Texas, por la noche, a un señor le estaba dando un infarto. Gritaba, lloraba, se puso una mano en el corazón, ahí a mi lado. Era desesperante que nadie acudía a ayudarlo”, lamenta.

Afirma que a veces pasaban ocho días sin ducharse. Cuenta que, en una ocasión, lo castigaron porque no pudo levantarse cuando llamaron a comer.

“Me gustaría que la gente conozca que nos someten como esclavos. Yo me ofrecí a hacer trabajo remunerado y pagaban US$1 por trabajar prácticamente todo el día. Todo por lograr una pequeña bolsa con productos de la tienda, del comisariato, para comer algo. Un compañero mexicano trabajó en la cocina y me alertó de lo que pasaba. Nos daban pollo en mal estado muy condimentado. Nunca más volví a comerlo”, reconoce.

Ramírez explica que la espera y los traslados en avión minaban su esperanza.

“En uno de esos momentos, no podía más. Miré al guardia, no recuerdo si era hondureño o mexicano, y le pedí piedad. Le dije que le iba a poner la tablet para que escuchase a mi mamá llorar. Soy un ser humano como tú”, confiesa.

El 12 de noviembre, días después de las elecciones de medio término, Ramírez fue deportado a Venezuela.

“Ya vi los resultados. La gente no está de acuerdo con la política migratoria de este gobierno. Los agentes de ICE van por la calle matando, hasta mataron a una ciudadana estadounidense”, sentencia.

Ramírez reconoce que las autoridades pueden detener a una persona y pedirle documentos para verificar su estatus migratorio o sus antecedentes penales. Sin embargo, considera racista que detengan a un migrante que no tiene multas de tránsito, acude a las audiencias judiciales y cumple con todo el proceso.

“Yo fui a Estados Unidos creyendo que me protegía y acabó siendo el país que más me ha desprotegido y vulnerado”, lamenta. Además, califica a Donald Trump de presidente “xenófobo”.

Ahora, Ramírez encara una nueva vida en Venezuela junto a su familia, incluidos sus padres. Lamenta que los ahorros que reunió con su trabajo hayan quedado en cuentas bloqueadas en Estados Unidos.

“Tu vida cambia de la noche a la mañana. No sé si he perdido mi dinero, mis ahorros, más de US$20,000 que no sé si recuperaré”, lamenta.