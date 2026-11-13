Luto en Totonicapán por Edgar Sapón Gutiérrez, el migrante guatemalteco que murió en el derrumbe de Brooklyn

La última vez que Eva Sapón Gutiérrez habló con su hermano Edgar Santiago Sapón Gutiérrez fue el martes recién pasado. Un día después, recibió la noticia de su muerte tras el derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos.

“Es un dolor grande que no tengo cómo describirlo”, expresó Eva a un reportero local, al recordar las últimas horas de su hermano y la noticia que cambió la vida de su familia en Totonicapán.

“No podía aceptarlo, no podía creerlo”, recordó sobre su reacción al enterarse del fallecimiento.

Edgar tenía 26 años, era originario de la comunidad de Barraneché, Totonicapán, y había emigrado a Estados Unidos hacía tres años. En Nueva York trabajaba como obrero de la construcción, una actividad con la que buscaba mejorar sus condiciones de vida y apoyar económicamente a su familia.

De acuerdo con la agencia EFE, que cita información publicada por The New York Times, Sapón trabajaba en la obra contigua al edificio que colapsó. Estaba casado y era padre de un niño de seis años.

Su familia espera el apoyo del Gobierno de Guatemala para gestionar la repatriación de sus restos y darle sepultura en su comunidad de origen, donde sus familiares y los vecinos de Barraneché puedan despedirlo.

Lea también: EE. UU. contrata cuatro empresas para localizar y cobrar multas millonarias a deportados en Guatemala y otros países

La búsqueda de sus familiares

La incertidumbre también marcó las horas posteriores al derrumbe. Según documentó The New York Times, los familiares de Edgar pasaron la noche buscándolo en hospitales y otros lugares donde podían obtener información sobre su paradero.

Marisela Vásquez, de 35 años, cuya sobrina estaba casada con Sapón, contó al periódico estadounidense que acudieron a la morgue, pero no lograron encontrarlo.

Los equipos de emergencia continúan las labores de rescate en el edificio de apartamentos que colapsó en Brooklyn, Nueva York, el 12 de noviembre de 2026. Entre las víctimas mortales se encuentra el guatemalteco Edgar Santiago Sapón Gutiérrez, originario de Totonicapán. (Foto Prensa Libre: EFE)

“Fuimos a la morgue y no lo encontramos”, relató.

La mañana del jueves, sus familiares regresaron al lugar del derrumbe, donde los equipos de emergencia continuaban extrayendo cuerpos de entre los escombros. Fue entonces cuando recibieron la confirmación de su muerte.

“Lamentablemente, nos dijeron que había muerto”, contó Vásquez a The New York Times.

La noticia puso fin a las horas de búsqueda. Sus familiares en Guatemala ahora esperan la repatriación de sus restos para despedirlo en su comunidad.

Una comunidad marcada por la migración

Eva Sapón Gutiérrez reconoció que la muerte de su hermano representa un golpe difícil para la familia, pero también refleja una realidad que viven muchos hombres de Barraneché y otras comunidades de Totonicapán, donde migrar a Estados Unidos ante las dificultades económicas y la necesidad de encontrar oportunidades para sostener a sus familias.

Como Edgar, muchos salen de sus comunidades con la expectativa de conseguir empleo, enviar dinero a sus hogares y mejorar las condiciones de vida de sus hijos y otros familiares.

Según la OIM, las principales razones que reportan quienes migran en Guatemala son la búsqueda de empleo y motivos económicos, un patrón que en el altiplano occidental se acentúa por la alta pobreza y el poco empleo formal que registra el departamento.

Esa salida ha hecho que las remesas tengan un peso importante en la economía local. Según datos del Banco de Guatemala citados en análisis recientes, en 2023 Totonicapán recibió Q3,959 millones en remesas, un monto que superó por mucho la masa salarial formal reportada.

Lea también: Pedro Cabrera: del gobierno municipal de Doral, Florida a la nominación como embajador en Guatemala

El derrumbe en Brooklyn

Edgar Santiago Sapón Gutiérrez fue una de las ocho personas que murieron cuando un edificio de tres niveles colapsó en el vecindario de Flatbush, en Brooklyn, alrededor de las 16 horas del miércoles.

Bomberos y equipos de rescate trabajan en el edificio colapsado en la calle Flatbush, Brooklyn, Nueva York, el 12 de noviembre de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

El inmueble se encontraba junto a un terreno donde se desarrollaban trabajos de construcción. El comisionado de Edificios de Nueva York, Ahmed Tigani, informó que se realizaban excavaciones en el terreno contiguo cuando ocurrió el desplome.

Unos 250 integrantes de los equipos de emergencia acudieron al lugar. Bomberos, policías y perros rastreadores participaron en las labores de búsqueda entre los escombros.

Además de las ocho personas fallecidas, 18 resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales; 14 civiles y cuatro bomberos. Entre las víctimas mortales también había dos menores de nueve y diez años.

La causa del derrumbe permanece bajo investigación.

Lea también: Los Mendoza, Los Huistas y Los Lorenzana son designados como terroristas internacionales por EE. UU.