Cómo reducir el riesgo de contagio de gripe persistente, que puede durar meses

Solo en Esados Unidos, al menos 32 millones de personas se contagiaron el año pasado, lo que provocó casi 400 mil hospitalizaciones y al menos 24 mil muertes.

Pero un ataque de gripe no siempre termina con la tos, la fiebre y la secreción nasal. Algunas personas pueden desarrollar una gripe prolongada, con síntomas persistentes que afectan no solo al sistema respiratorio, donde el virus de la influenza ataca inicialmente, sino también a otros órganos del cuerpo, incluido el cerebro.

Un amplio estudio del 2024 publicado en la revista The Lancet Infectious Diseases reveló que las consecuencias para la salud a largo plazo de la gripe superan en gran medida los síntomas iniciales, afirmó Ziyad Al-Aly, epidemiólogo clínico sénior de la Universidad de Washington en San Luis y coautor del estudio.

Antes de la pandemia y el aumento de los casos de covid persistente, la mayoría de la gente, incluidos médicos como Al-Aly, creía que contraer la gripe significaba estar incapacitado laboralmente durante unas pocas semanas como máximo.

Pero al analizar lo que sucede después de la gripe según sus propios datos, fue revelador, dijo Al-Aly.

Gripe prolongada vs. covid prolongado

En el estudio, Al-Aly y sus colegas analizaron los historiales médicos de más de 80 mil personas hospitalizadas por covid-19 y de más de 10 mil personas hospitalizadas por gripe estacional.

Los investigadores descubrieron que las personas de ambos grupos seguían presentando problemas de salud hasta 18 meses después de la infección. La gripe persistente afecta especialmente a los pulmones en comparación con el covid-19 y se asoció con un mayor riesgo de dolor de pecho, taquicardia, tos, hipoxemia, dificultad para respirar y diabetes tipo 1. (Las infecciones virales como el covid-19 y la gripe pueden aumentar el riesgo de enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1 tanto en adultos como en niños).

Si bien no es tan grave para otros sistemas orgánicos como el covid persistente, los efectos a largo plazo de la gripe siguen siendo mayores que sus daños a corto plazo en casi todos los sistemas orgánicos evaluados, incluidos el cerebro, el corazón y los riñones.

Al igual que el covid-19 persistente, que se estima que afecta hasta a una de cada seis personas que contraen el coronavirus, la gripe persistente también tuvo importantes repercusiones psiquiátricas y neurológicas.

Los diagnósticos de salud mental afectaron a 59 de cada cien personas, mientras que los síntomas neurológicos, como el deterioro cognitivo, los problemas de memoria y la somnolencia, afectaron a más de la mitad de las personas que participaron en el estudio de The Lancet Infectious Diseases. (En el caso del covid-19, 63 de cada cien personas presentaron síntomas de salud mental y 57 de cada cien presentaron síntomas neurológicos).

Desconocemos la prevalencia de la gripe persistente porque se trata de un área de investigación incipiente, aunque Al-Aly sospecha que entre el 3 y el 5 por ciento de las personas que contraen la gripe pueden desarrollar síntomas a largo plazo, según los datos que ha recopilado.

Pero la historia demuestra que fenómenos como la gripe prolongada y el covid-19 persistente no son nuevos.

Se han producido varias pandemias de gripe que han provocado una oleada de enfermedades crónicas y discapacidades. Durante y después de la pandemia de gripe de 1918, la gente se quejaba de síntomas similares a la confusión mental asociada con la covid persistente, como letargo, olvidos y dificultad para pensar con claridad.

Años después, se observó un aumento de síntomas similares al Parkinson relacionados con la gripe, así como una epidemia simultánea de enfermedad del sueño o encefalitis letárgica, que podía causar somnolencia extrema y dificultades de movimiento, y que podría haber estado vinculada a la gripe.

Síntomas similares y de larga duración, conocidos como síndromes de infección postaguda, se presentan tras otras enfermedades, como los virus respiratorios SARS y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), el ébola, la enfermedad de Lyme y el dengue.

Cuanto mejor entendamos qué hacen las infecciones agudas, mejor comprenderemos sus consecuencias a largo plazo, dijo Al-Aly. “Es como si consumieran algo. Puede que consuman alguna reserva funcional”.

Cómo las infecciones pueden afectar al cerebro

Muchas cepas del virus de la gripe, incluidas las cepas estacionales comunes y la causante de la pandemia de 1918, no suelen infectar directamente el sistema nervioso ni el cerebro. Sin embargo, cada vez hay más pruebas de que la respuesta inmunitaria influye en los efectos a largo plazo de la infección.

Las investigaciones demuestran que el sistema inmunitario responde a las infecciones liberando citocinas inflamatorias en la sangre, que pueden penetrar hasta el cerebro.

“Estas citoquinas tienen un efecto muy importante en el funcionamiento de otros órganos, especialmente del cerebro, porque pueden activar las células inmunitarias cerebrales y esto puede provocar daños neuronales”, afirmó Shirin Hosseini, investigadora del departamento de neurobiología celular de la Universidad Técnica de Braunschweig, que estudia las consecuencias de las infecciones virales en el sistema nervioso.

Hosseini y sus colegas ya habían informado en 2018 sobre las formas en que los virus de la gripe pueden inducir efectos neurológicos a largo plazo, pero no fue hasta la llegada de la pandemia del coronavirus que la investigación cobró relevancia.

“Tras el largo periodo del covid, las citas de mi artículo aumentaron repentinamente”, dijo Hosseini. “Porque afirman que, efectivamente, estas infecciones respiratorias pueden tener efectos a largo plazo en el sistema nervioso”.

En el estudio, publicado en la revista Journal of Neuroscience, Hosseini y sus colegas infectaron ratones con el virus de la gripe y examinaron sus cerebros un mes después. Incluso 30 días después de la infección, se observaron signos de neuroinflamación y alteraciones en las neuronas del hipocampo, una zona cerebral crucial para el aprendizaje y la memoria.

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“El hipocampo es una zona muy sensible a estas respuestas inflamatorias”, dijo Hosseini.

La cepa del virus de la gripe también influyó. Las cepas virales son como las razas de perros, explicó Al-Aly. "Una podría ser un pastor alemán y la otra un chihuahua" y comportarse de manera diferente aunque pertenezcan a la misma especie, añadió.

En los ratones, no se observaron signos de efectos a largo plazo con la cepa H1N1 más leve, un subtipo de gripe estacional anteriormente conocida como gripe porcina, después de 30 días.

Sin embargo, con la cepa H3N2, más virulenta (un subtipo de la gripe estacional), y la H7N7 (la gripe aviar), se observó una disminución de la neuroplasticidad en las neuronas del hipocampo y un deterioro de la memoria en los ratones. (La neuroplasticidad se refiere a la capacidad del cerebro para modificar o reorganizar sus conexiones neuronales).

Sin embargo, a los 120 días, parecía que el cerebro de los ratones adultos jóvenes se había recuperado hasta alcanzar su estado inicial. Hosseini está realizando estudios adicionales con ratones de mayor edad y, hasta el momento, ha observado que sus cerebros no se recuperan tan bien.

Cómo prevenir la gripe prolongada

Cuando existe la posibilidad de que los virus causen daño neuronal, entonces "tenemos que evitar infectarnos en la medida de lo posible", dijo Hosseini.

Afortunadamente, la vacuna contra la gripe ayuda a preparar el sistema inmunitario para combatir el virus, reduciendo así las consecuencias para la salud a corto y largo plazo.

“Vacunarse es realmente lo correcto en este caso”, dijo Al-Aly, y agregó que puede ayudar a proteger contra una infección grave, así como a reducir el riesgo de padecer una gripe prolongada.

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Aún no está claro hasta qué punto la vacunación protege contra la gripe persistente. Sin embargo, las investigaciones han demostrado que la vacuna antigripal está relacionada con una reducción del riesgo de enfermedades cardíacas de entre el 20 y el 50 por ciento. También se asocia con un menor riesgo de demencia.

Se recomienda la vacuna contra la gripe para adultos y niños mayores de seis meses. Según la Academia Estadounidense de Médicos de Familia, octubre es uno de los mejores meses para vacunarse.