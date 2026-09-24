Siete cambios oculares comunes relacionados con la edad que no debe ignorar

James Byczek estaba cenando con su esposa y un amigo cuando notó lo que creyó que era una mosca revoloteando por la habitación. “Les pregunté si ellos también la habían visto, y me dijeron que no”, contó. Más tarde, en casa, la mancha flotante se había transformado en una gruesa línea negra ondulada en su ojo izquierdo. “Pensé: ‘Qué raro, debo tener algo en el ojo’”, recordó Byczek, que entonces tenía 56 años. Pero no vio nada al mirarse en el espejo.

Byczek, residente de Elmhurst, Illinois, pidió cita con un optometrista, quien lo remitió a urgencias. Tres días después, fue operado de un desprendimiento de retina.

El desprendimiento de retina —cuando el tejido fotosensible que recubre la parte posterior del ojo se separa de su posición normal— es bastante infrecuente. El riesgo promedio a lo largo de la vida es inferior al 1%. Sin embargo, si usted es muy miope, ha sufrido una lesión ocular previa o tiene antecedentes familiares de desprendimiento, sus probabilidades de padecerlo son mayores.

La edad también aumenta ese riesgo. “Una de las principales consideraciones en cuanto a la salud ocular es que la edad es un factor de riesgo para casi todas las enfermedades oculares”, afirmó Teri Geist, presidenta de la Asociación Americana de Optometría y optometrista en Midwest Eye Care, PC, en Omaha.

Ver moscas volantes de repente, como le ocurrió a Byczek, puede ser señal de que algo no anda bien. Pero, lamentablemente, "muchas enfermedades oculares son silenciosas", señaló Geist, razón por la cual la Academia Estadounidense de Oftalmología recomienda que todos los adultos mayores de 40 años se sometan a un examen ocular cada cinco o 10 años.

Los adultos mayores deberían considerar realizarse exámenes oculares con mayor frecuencia, afirmó Seenu Hariprasad, especialista en cirugía de retina y jefe del Departamento de Oftalmología y Ciencias Visuales de UChicago Medicine.

"Creo que es recomendable que los pacientes mayores de 55 años se realicen un examen ocular cada uno o dos años, y los mayores de 65, anualmente, incluso en ausencia de síntomas visuales", comentó.

Las visitas más frecuentes son especialmente importantes si se tienen antecedentes familiares de enfermedades oculares o ciertas afecciones, como diabetes o hipertensión, que pueden dañar la retina, añadió.

Además de programar exámenes oculares regulares, informe a su médico si experimenta alguno de los siguientes cambios en la visión. Si bien algunos pueden ser parte normal del envejecimiento, otros pueden ser signos de una afección ocular subyacente.

Resulta más difícil leer las cosas de cerca

Perder la capacidad de enfocar de cerca —lo que significa que las letras diminutas de un frasco de pastillas o incluso de tu teléfono se vuelven ilegibles— es "una de las primeras cosas que la gente notará a medida que envejece", dijo Andrew Iwach, portavoz clínico de la Academia Estadounidense de Oftalmología y oftalmólogo del Centro de Glaucoma de San Francisco.

Cuando eres joven, el cristalino transparente del ojo es más blando y cambia de forma con mayor facilidad para enfocar la luz en la retina. A medida que el cristalino se endurece con la edad, pierde capacidad para enfocar objetos cercanos, lo que da lugar a una afección llamada presbicia.

Alrededor de los 40 años, muchas personas se dan cuenta de repente de que les cuesta leer: libros, menús e incluso mensajes de texto o correos electrónicos se vuelven imposibles de descifrar sin estirar el brazo.

“Las personas en edad de padecer presbicia creen que están perdiendo la visión rápidamente, pero se trata de un cambio muy normal en el ojo”, afirmó Hariprasad.

Qué hacer

Aunque casi todo el mundo experimentará presbicia, Hariprasad recomienda programar un examen de la vista si la nota. Su médico podría recomendarle lentes con receta o gafas de lectura sin receta. "No son caras y es como un soplo de aire fresco", comentó.

Siente los ojos más secos

Pasar todo el día frente a una pantalla puede resecar e irritar los ojos a cualquier edad, pero la sequedad ocular se vuelve más común con la edad.

“A medida que envejecemos, tendemos a producir menos lágrimas naturales”, explicó Iwach. Un estudio de 2019 reveló que alrededor del 5% de los adultos podrían tener un diagnóstico de sequedad ocular, y la prevalencia aumenta progresivamente con la edad.

Qué hacer

Las lágrimas artificiales de venta libre pueden aliviar los síntomas, pero consulte con su oftalmólogo si la sequedad ocular es muy molesta.

“Si persiste, es importante que examinemos la zona con microscopio para descartar cualquier problema mayor”, afirmó Iwach.

Tiene problemas para ver con poca luz

Imagínese esto: entra a una sala de cine oscura después de haber estado al sol, y sus ojos tardan un minuto en adaptarse. Con la edad, "eso se vuelve más difícil", afirmó Christine Curcio, profesora emérita del Departamento de Oftalmología y Ciencias Visuales y directora del Laboratorio de Histopatología de la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) en la Facultad de Medicina Heersink de la Universidad de Alabama en Birmingham.

"Cada vez les cuesta más adaptarse a la luz brillante", explicó, y también pueden tener dificultades para realizar tareas cotidianas con poca luz.

Esto sucede porque los fotorreceptores en forma de bastón del ojo se degeneran con la edad, explicó Curcio. Estas células fotorreceptoras convierten la luz en señales que el cerebro puede comprender.

Qué hacer

Solicite una revisión oftalmológica con un optometrista u oftalmólogo. La dificultad para adaptarse a la poca luz puede estar asociada con un mayor riesgo de desarrollar degeneración macular relacionada con la edad (DMAE), según Curcio.

La DMAE es una enfermedad retiniana común y la principal causa de pérdida irreversible de la visión en personas mayores de 50 años. Algunas formas son tratables, pero es importante intervenir antes de que la afección progrese.

Las cosas no se ven tan nítidas

La visión borrosa, nublada o "menos nítida que antes" es una queja común entre los adultos mayores, especialmente después de los 60 años, según Hariprasad. Esto puede ser un síntoma de cataratas, que se desarrollan gradualmente y pueden causar visión borrosa, distorsionada o doble.

Con las cataratas, “el cristalino transparente con el que nacemos se opacifica, se endurece y adquiere un color blanco parduzco”, explicó Hariprasad.

Las personas con cataratas también pueden notar halos alrededor de las luces: “Cuando miran un faro, por ejemplo, la luz se ve como moteada”, comentó Joan Miller, profesora de oftalmología y exdirectora del Departamento de Oftalmología de la Facultad de Medicina de Harvard, el Hospital General de Massachusetts (Massachusetts Eye and Ear) y jefa de oftalmología del Hospital Brigham and Women's.

Solo en Estados Unidos, alrededor de dos tercios de los adultos mayores de 80 años tienen cataratas.

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Qué hacer

Puede resultar aterrador ver cómo el mundo se vuelve cada vez más borroso y distorsionado. Pero a diferencia de algunas afecciones oculares que se desarrollan con la edad, “en este caso podemos restaurar la visión”, afirmó Iwach. En las primeras etapas, los lentes recetados pueden ayudar a mejorar la visión, mientras que la cirugía es una opción a medida que las cataratas progresan.

Las líneas rectas parecen curvas u onduladas

La distorsión repentina de la visión —por ejemplo, cuando los objetos que deberían ser rectos aparecen ondulados o curvos— es un síntoma más grave de la DMAE.

Esta distorsión puede ocurrir cuando se rompe un vaso sanguíneo detrás de los fotorreceptores del ojo, creando una protuberancia que altera la visión, explicó Curcio. Los pacientes “pueden mirar un poste de teléfono y verlo ondulado”, añadió.

Según Hariprasad, también pueden aparecer líneas onduladas o curvas en casos de retinopatía diabética, o bien una membrana epirretiniana, que es tejido cicatricial que se forma sobre la superficie de la retina. Miller afirmó que la distorsión de la visión debe considerarse un síntoma de alerta de que algo no está sucediendo en la retina.

Qué hacer

“Si tiene líneas que se supone que son rectas y de repente aparecen onduladas, es algo que definitivamente debería hacerse evaluar”, dijo Geist, especialmente si solo ocurre en un ojo.

Experimenta moscas volantes, destellos o manchas oscuras en los ojos

El envejecimiento también afecta al humor vítreo, una sustancia que llena la parte posterior del ojo y que, al nacer, tiene una consistencia gelatinosa pero se vuelve más líquida con el tiempo.

“A medida que el humor vítreo se licúa, se forma una mezcla de sólidos y líquidos, y es ahí donde se perciben las moscas volantes”, explicó Iwach. Estas pueden verse como puntos, círculos, líneas, telarañas o pequeñas motas.

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Las moscas volantes pueden desaparecer por sí solas con el tiempo, pero pueden ser un signo de desprendimiento posterior del vítreo, que ocurre cuando el vítreo se separa de la parte posterior del ojo; retinopatía diabética, una complicación de la diabetes que causa daños a los vasos sanguíneos de la retina; o desprendimiento de retina, como le sucedió a Byczek.

Qué hacer

Si de repente ve muchas moscas volantes o destellos de luz, consulte siempre con un oftalmólogo, indicó Hariprasad. Algunos desprendimientos de retina son urgencias médicas; cuanto más tiempo pase sin tratamiento, mayor será el riesgo de pérdida permanente de la visión.

Su visión periférica comienza a estrecharse

A diferencia de la degeneración macular, que suele afectar al centro de la visión, el glaucoma generalmente comienza en los bordes. La enfermedad daña el nervio óptico, creando gradualmente puntos ciegos y reduciendo la visión periférica.

Debido a que estos cambios ocurren lentamente y la visión central suele permanecer intacta hasta que la enfermedad está avanzada, muchas personas no se dan cuenta de que algo anda mal.

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El glaucoma es una de las afecciones oculares más temibles, afirmó Hariprasad. “A menudo, cuando los pacientes llegan a la consulta, lamentablemente, la enfermedad ya está muy avanzada”, añadió. Sin tratamiento, el glaucoma puede causar pérdida permanente de la visión o ceguera.

Qué hacer

El glaucoma es tratable, pero como a menudo no presenta síntomas, aproximadamente la mitad de las personas que lo padecen desconocen que lo tienen. Esta es una de las principales razones por las que la Academia Estadounidense de Oftalmología recomienda realizarse exámenes oculares periódicos después de los 40 años, “incluso si cree que todo está bien”, señaló Miller. Los exámenes periódicos sirven para detectar diversas afecciones, pero la más importante es el glaucoma.