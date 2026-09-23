¿Debería vacunarse aún contra el covid-19? Esto dicen los especialistas

Si últimamente no le ha prestado mucha atención al covid-19, es comprensible. El impacto del coronavirus ha disminuido considerablemente desde los primeros años de la pandemia, según William Schaffner, profesor de enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. Como resultado, es posible que la gente preste menos atención a la infección.

Esto probablemente se deba en parte a que la mayoría de las personas han tenido alguna exposición previa al covid-19 que las proteja, ya sea mediante la vacunación, la infección o ambas. Pero el covid-19 "no ha desaparecido", dijo Schaffner. "Todavía puede causar enfermedades graves".

En años anteriores se ha observado un aumento de la actividad del covid-19 a finales del verano y también en invierno, y los casos están empezando a incrementarse este año, especialmente en ciertas partes de Estados Unidos, afirmó Thomas Russo, jefe de enfermedades infecciosas del departamento de medicina de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas Jacobs de la Universidad de Buffalo. "Sin duda, el covid-19 está llegando", declaró.

La vacunación sigue siendo la mejor manera de disminuir la probabilidad de sufrir consecuencias graves a causa del virus, así como de proteger a quienes te rodean y que podrían correr un mayor riesgo.

A finales de agosto, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó formulaciones actualizadas de la vacuna contra el covid-19 dirigidas a las variantes que circulan actualmene. Sin embargo, este año no se han publicado nuevas directrices federales sobre quiénes deben recibir la vacuna.

Las recomendaciones del año pasado quedaron en suspenso legal después de que un juez federal dictaminara que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., había reconstituido indebidamente un influyente panel asesor. En su lugar, importantes grupos médicos se han unido para publicar sus propias recomendaciones.

Aquí encontrará respuestas a las preguntas que pueda tener sobre la vacunación contra el covid-19 este año.

¿Quiénes deberían vacunarse?

La FDA aprobó las vacunas actualizadas contra el covid-19 para personas con al menos una afección subyacente que las coloca en mayor riesgo de padecer covid-19 grave, como personas con cáncer, una enfermedad crónica (como diabetes o VIH) o un sistema inmunitario debilitado, así como para todos los adultos mayores de 65 años.

Esto difiere de lo que las principales sociedades médicas han afirmado y recomiendan actualmente. La Academia Estadounidense de Pediatría, la Academia Estadounidense de Médicos de Familia y el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos sugieren la vacunación para la mayoría de las personas, incluidos los adultos sanos de 18 a 64 años y los niños sanos de 2 a 18 años, si sus padres así lo desean.

Si bien muchos expertos insisten en que cualquier persona puede y debe vacunarse contra el covid-19, "el riesgo de desarrollar una enfermedad grave varía según la persona", afirmó Russo, lo que significa que la vacunación es especialmente importante para los grupos de mayor riesgo.

Estos incluyen a las personas mayores de 65 años, los niños menores de 2 años, los niños de entre 2 y 18 años pertenecientes a ciertos grupos de alto riesgo, las personas con enfermedades preexistentes y las personas inmunodeprimidas, y las mujeres embarazadas.

Lo que las personas sanas deben saber

Si usted es un adulto menor de 65 años y no tienes ninguna enfermedad preexistente, quizás piense que no necesita una vacuna actualizada contra el covid-19. Sin embargo, las personas sanas también pueden ser hospitalizadas a causa del virus o sufrir complicaciones graves.

"Otro beneficio de la vacuna es que ayuda a prevenir el covid-19 persistente, lo cual podría ser un problema devastador", afirmó John Swartzberg, profesor clínico emérito de la división de enfermedades infecciosas y vacunología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California.

Una persona sana también puede vivir, trabajar o estar cerca de alguien con alto riesgo de padecer una enfermedad grave. "Vacunarse sería beneficioso porque es menos probable que te infectes, o si te infectas, excretarás niveles más bajos del virus", dijo Russo, "así que estarás protegiendo indirectamente a esas personas".

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Schaffner añadió que las sociedades médicas profesionales seguirán recomendando la vacunación integral contra el covid-19 para casi todas las personas, incluidos los adultos de entre 19 y 64 años que gozan de buena salud. "La aceptación de las vacunas contra el covid-19 y la gripe disminuyó el año pasado, y esperamos revertir esa tendencia este año".

El mejor momento para vacunarse

Según Russo, se necesitan una o dos semanas para alcanzar el nivel máximo de anticuerpos tras una dosis de refuerzo contrael covid-19, y un poco más si nunca se ha vacunado antes. "Lo ideal es vacunarse cerca de la temporada de virus respiratorios de invierno, cuando se registran muchos casos y aumenta la probabilidad de contagio", afirmó.

En Estados Unidos, los expertos médicos suelen recomendar la vacunación contra el covid-19 a finales de septiembre y durante octubre. "Así, la protección será suficiente para durar la mayor parte del invierno", afirmó Schaffner.

Es seguro recibir la vacuna anual contra la gripe al mismo tiempo que la vacuna contra el covid-19.

Dónde puede vacunarse

“Año tras año, la gran mayoría de las vacunas contra el covid-19 se han administrado en farmacias”, afirmó Schaffner. Los consultorios médicos o las clínicas también pueden suministrar vacunas contra el covid-19, aunque conviene confirmar que su proveedor las tenga disponibles, añadió.

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Sin embargo, los niños son "un caso un tanto singular", señaló Russo, "porque dependiendo de la edad del niño y del estado, el farmacéutico no puede vacunarlos". En EE. UU., por ejemplo, algunos estados tienen restricciones de edad para las vacunas contra el covid-19.

Si su hijo no puede vacunarse en una farmacia, es posible que deba consultar con su pediatra.

*Extracto de nota de The Washington Post.