Por qué cuidar de los nietos puede ser beneficioso, según expertos

Ser abuelo o abuela puede significar muchas cosas: preparar las mejores galletas, dar los abrazos más cálidos, transmitir la sabiduría adquirida con esfuerzo y compartir historias familiares.

Pero más allá de brindarte una sensación de alegría y significado, cada vez hay más evidencia de que ser abuelo o abuela tiene otros beneficios: puede ayudar a proteger su cerebro durante el envejecimiento.

Investigaciones recientes han descubierto que ser abuelo o abuela puede estar relacionado no solo con un deterioro cognitivo más lento, sino también con un menor riesgo de demencia e incluso con un cerebro de apariencia más joven.

Aún existen relativamente pocos estudios que analicen cómo la abuelidad modifica la cognición y el cerebro, pero se están realizando más investigaciones. “Esto es una especie de frontera nueva, y apenas estamos comenzando”, afirmó James Rilling, profesor de psicología en la Universidad de Emory, de EE. UU.

Sin embargo, los beneficios de cuidar a otros como abuelo o abuela tienen sentido, considerando que los científicos también han identificado beneficios a largo plazo en madres y padres, en los que los padres con más hijos presentaban una mayor conectividad funcional en las redes cerebrales que tienden a debilitarse con la edad.

“Al cuidar de los demás, podríamos contribuir a un envejecimiento cerebral saludable”, dijo Rilling.

Uniendo lazos

Existen muchos factores conocidos que contribuyen a un envejecimiento saludable, como estar integrado en una red social, mantenerse físicamente activo y estimular la mente.

“El cuidado de personas dependientes es un rol social significativo que podría brindar acceso a todo esto”, explicó Flavia Chereches, estudiante de posgrado en psicología del desarrollo en la Universidad de Tilburg, en los Países Bajos.

Cuando los abuelos están con sus nietos, reportan más casos de tristeza o preocupación, quizás debido a la inquietud por el bienestar de los niños, así como a sentimientos agridulces sobre la fugacidad de la vida, en comparación con cuando pasan tiempo con otras personas.

Sin embargo, con mayor frecuencia, manifiestan sentimientos más orgullosos y amor, según descubrieron Chereches y sus colegas en un estudio de 2026. “Parece haber algo especial en esta conexión”, dijo.

El tiempo que pasan con sus nietos también puede conectar a los abuelos con otras personas. "Al interactuar con sus nietos, tienen más posibilidades de llevarse bien con sus otros hijos o con otros miembros de la familia e incluso de integrarse bien en la comunidad", expresó Emily Choi, profesora asociada de sociología en la Universidad Tecnológica de Texas, quien investiga la salud cognitiva en el envejecimiento y dirigió el estudio.

Al mismo tiempo, el tipo de interacciones que las abuelas y los abuelos tienen con sus nietos pueden ser muy estimulantes mentalmente, con cuentos, juegos de simulación y lectura de libros.

Y no es necesario ser abuelo o abuela para beneficiarse.

Una investigación realizada con adultos mayores que participan como voluntarios en Experience Corps, un programa dirigido por AARP que capacita a equipos para realizar trabajo voluntario en escuelas primarias, también reveló que la experiencia ayudó a mejorar la memoria y la función ejecutiva, así como a disminuir la pérdida de volumen cerebral en áreas asociadas con la demencia.

Sin embargo, estos estudios son asociativos y no pueden demostrar causalidad. Es muy posible que las personas más sanas tengan mayor probabilidad de brindar cuidados activos a sus abuelos, por ejemplo.

Un cerebro más joven

Investigaciones más recientes sugieren que el cuidado de los nietos como abuelo o abuela también podría estar relacionado con una menor edad cerebral. En un estudio de 2025, Rilling y sus colegas escanearon los cerebros de 50 abuelas y los compararon con los de 25 mujeres de edades similares que no eran abuelas. En promedio, los cerebros de las abuelas parecían 5 años y medio más jóvenes, según las estimaciones de edad calculadas mediante un modelo informático.

Sin embargo, estos estudios son asociativos y no pueden demostrar causalidad. Es muy posible que las personas más sanas tengan mayor probabilidad de brindar cuidados activos a sus abuelos, por ejemplo.

Según Rilling, las abuelas que participaron en el estudio de imágenes son "casi como superabuelas" porque se inscribieron para un estudio sobre abuelas. "Gozaban de muy buena salud mental y física, y tenían una situación económica estable. No estaban sobrecargadas de trabajo y participaban activamente en la vida de sus nietos".

La investigación también destaca la importancia del equilibrio: el cuidado de personas dependientes puede ser física y mentalmente agotador —algo obvio para quienes lo han experimentado—, lo que puede mermar los beneficios. Por ejemplo, los estudios demuestran que los abuelos que son los únicos cuidadores de sus nietos tienen menos probabilidades de obtener beneficios cognitivos.

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“No debemos esperar que ser abuelo o cuidar de los nietos sea lo adecuado para todos”, dijo Chereches. “Si los abuelos quieren cuidar de sus nietos, si ese rol es importante para ellos y hay algo que desean hacer, entonces sin duda es una excelente manera de mantenerse activos y participar en un rol social significativo, pero también debemos reconocer que hay personas que tal vez prefieran hacer otra cosa”.

La clave está en cuidar el propio bienestar físico con un sueño adecuado, una dieta equilibrada y ejercicio, y en mantener otras relaciones sociales, dijo Choi, y al mismo tiempo, disfrutar de los aspectos más estimulantes del cuidado de los nietos.