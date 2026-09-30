Niño lleva un arma en su mochila a una guardería de Michigan: su padre es policía y esto dijeron las autoridades

Un incidente movilizó a la Policía el lunes último hacia un centro de aprendizaje infantil de Canton Township, Michigan, luego de que se encontrara un arma de fuego dentro de la mochila de un niño.

De acuerdo con reportes difundidos por medios como RT en Español y coberturas de cadenas como Univisión, el suceso ocurrió dentro de las instalaciones del centro educativo infantil, donde las autoridades confirmaron que el hecho no dejó personas heridas.

Declaraciones policiales y el origen del arma

El jefe de la Policía de Canton Township, Joseph Bialy, ofreció detalles durante una rueda de prensa en la que explicó que el padre del menor involucrado labora como oficial de policía en una jurisdicción vecina. Sin embargo, la autoridad policial aclaró que el arma localizada dentro de la mochila del infante no correspondía al equipo oficial que utiliza el padre para cumplir con sus labores de servicio.

Durante su intervención ante los medios, Bialy compartió su impresión tras revisar los registros visuales del caso:

"No creo que haya habido ninguna mala intención por parte de nadie realmente. Creo que en realidad se reduce a la seguridad del arma de fuego, asegurarse de que sepamos dónde están nuestras armas de fuego, que no sean accesibles para nadie".

Asimismo, el jefe policial indicó que tuvo la oportunidad de observar el video del momento exacto en el que el menor extrae el arma de su mochila, calificando las imágenes como "impactantes". Sostuvo que, aun sabiendo que la situación se resolvió sin víctimas, la grabación resultó sumamente difícil de presenciar.

Intervención rápida y nuevas medidas de seguridad en la guardería

La rápida resolución del incidente se debió a la oportuna reacción de una empleada del centro de aprendizaje infantil, quien se encontraba en el sitio, detectó la situación a tiempo y logró controlarla de inmediato.

Tras el suceso, la administración de la guardería emitió un comunicado informando que mantendrán los protocolos de seguridad que ya aplicaban y que implementarán un reforzamiento drástico de sus medidas preventivas.

Entre las acciones inmediatas contempladas destaca la revisión y el registro obligatorio de todas las mochilas que ingresen al establecimiento infantil.

Por su parte, las agencias de seguridad continúan con las indagatorias correspondientes para esclarecer con exactitud bajo qué circunstancias el arma de fuego quedó al alcance del menor.

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