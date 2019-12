Enojado y calculador: Cómo vive Donald Trump el debate por el juicio político

La hora del “impeachment” (juicio político) llegó. Entonces, Donald Trump tuiteó y retuiteó frenéticamente. No hay duda, el presidente estadounidense está irritado.

El temperamental inquilino de la Casa Blanca sabe que este 18 de diciembre de 2019 se convertirá en el tercer presidente de Estados Unidos en enfrentarse a un proceso de destitución, un juicio que permanecerá como una mancha imborrable de su mandato. La fecha formará parte de los manuales escolares y los libros de historia.

Pero el presidente de 73 años, dotado de una energía poco común, un gusto innegable por la confrontación y un sentido político real, también quiere usar este día como base de otra pelea, las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2020.

Ningún periodista lo vio el miércoles por la mañana en la Casa Blanca, su agenda del día es ligera. El mandatario no tiene ningún acto abierto a la prensa antes de que salga a última hora de la tarde hacia Battle Creek, un pequeño pueblo de Michigan situado a 200 kilómetros al oeste de Detroit, donde tiene previsto dar un mitin de campaña.

Preguntada por la AFP sobre la agenda del presidente, Stephanie Grishman, portavoz de la Casa Blanca, aseguró que “trabajará todo el día”, aunque podría ver el debate entre dos reuniones que tiene previstas.

Como de costumbre, la mejor manera de tomarle el pulso al 45° presidente de Estados Unidos es visitar su cuenta de Twitter (@realDonaldTrump ), con 67 millones de seguidores. Y si nos basamos en su actividad en la red social, parece que mantuvo la vista clavada en la pantalla de su televisor durante la mayor parte del día.

La actividad comenzó temprano, a las 01.34 hora de Guatemala, antes de que comenzara a trabajar la Cámara de Representantes: “Pueden creer que hoy me acusarán la izquierda radical, los demócratas que no hacen nada, ¡Y NO HE HECHO NADA MALO!”.

SUCH ATROCIOUS LIES BY THE RADICAL LEFT, DO NOTHING DEMOCRATS. THIS IS AN ASSAULT ON AMERICA, AND AN ASSAULT ON THE REPUBLICAN PARTY!!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2019