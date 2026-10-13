Internacional
¿Es cierto que el terremoto de 7.7 en Panamá liberó energía que estuvo acumulada por un siglo?
Un fuerte temblor registrado el 9 de octubre en Panamá tuvo magnitud 7.7 y dejó daños en infraestructura.
Foto de referencia. Daños estructurales fueron reportados tras el terremoto de magnitud 7.7 en Panamá. (Foto Prensa Libre: EFE)
El reciente terremoto de magnitud 7.7 que impactó a Panamá liberó una considerable cantidad de energía que se habría mantenido acumulada durante un siglo. La sacudida generó alarma en gran parte del país y causó daños materiales en residencias y centros educativos. El fenómeno también motivó una evaluación científica del comportamiento geológico del país y la dinámica de sus placas tectónicas.
Energía acumulada y comportamiento de las fallas
Ante la interrogante sobre si el terremoto liberó la energía acumulada durante un siglo, Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, confirmó que la teoría es acertada para esta zona.
“Este sistema de fallas en el área de Azuero-Soná ha liberado bastante energía que tenía acumulada en el rango de los cien años. No esperaría que vuelva a darse uno en esa área con esa magnitud”, explicó Luque a la agencia EFE.
El especialista detalló que este fenómeno guarda una relación histórica directa con otro terremoto de menor magnitud registrado a principios del siglo pasado. Luque comparó el reciente evento con el terremoto ocurrido en 1913, que alcanzó una magnitud de 6.9, y señaló que ambos acontecimientos presentan parámetros similares de liberación de energía por parte del mismo sistema de fallas.
Contexto tectónico de Panamá
El país se encuentra a lo largo del Cinturón de Fuego, un extenso arco de alta actividad sísmica, y está asentado sobre una microplaca conocida como el bloque de Panamá. Esta se sitúa en una zona de constante interacción, rodeada por cuatro placas tectónicas principales: Caribe, al norte; Cocos, Nazca y Sudamérica.