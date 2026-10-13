¿Es cierto que el terremoto de 7.7 en Panamá liberó energía que estuvo acumulada por un siglo?

Internacional

¿Es cierto que el terremoto de 7.7 en Panamá liberó energía que estuvo acumulada por un siglo?

Un fuerte temblor registrado el 9 de octubre en Panamá tuvo magnitud 7.7 y dejó daños en infraestructura.

Valery Velásquez

|

time-clock

AME5709. LA COLORADA (PANAMÁ), 13/10/2026.- Fulvia Pérez camina este martes entre los escombros ocasionados por el terremoto de magnitud 7,7 del pasado viernes en la Capilla de San Sebastián en La Colorada (Panamá). El potente terremoto que azotó a Panamá, causó daños en las residencias de 2.164 familias, entre ellas 506 que registraron la pérdida total de sus hogares, según el último reporte oficial. EFE/ Bienvenido Velasco

Foto de referencia. Daños estructurales fueron reportados tras el terremoto de magnitud 7.7 en Panamá. (Foto Prensa Libre: EFE)

El reciente terremoto de magnitud 7.7 que impactó a Panamá liberó una considerable cantidad de energía que se habría mantenido acumulada durante un siglo. La sacudida generó alarma en gran parte del país y causó daños materiales en residencias y centros educativos. El fenómeno también motivó una evaluación científica del comportamiento geológico del país y la dinámica de sus placas tectónicas.

Energía acumulada y comportamiento de las fallas

Ante la interrogante sobre si el terremoto liberó la energía acumulada durante un siglo, Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, confirmó que la teoría es acertada para esta zona.

“Este sistema de fallas en el área de Azuero-Soná ha liberado bastante energía que tenía acumulada en el rango de los cien años. No esperaría que vuelva a darse uno en esa área con esa magnitud”, explicó Luque a la agencia EFE.

El especialista detalló que este fenómeno guarda una relación histórica directa con otro terremoto de menor magnitud registrado a principios del siglo pasado. Luque comparó el reciente evento con el terremoto ocurrido en 1913, que alcanzó una magnitud de 6.9, y señaló que ambos acontecimientos presentan parámetros similares de liberación de energía por parte del mismo sistema de fallas.

EN ESTE MOMENTO

La ley de etiquetado de alimentos se estanca otra vez y EE. UU. advierte sobre los costos

Right
En la vivienda de la adolescente aún permanecen algunos objetos utilizados durante su velorio en Sacapulas, Quiché. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

PGN evalúa responsabilidad de los padres de adolescente que despertó durante su funeral en Quiché

Right

Contexto tectónico de Panamá

El país se encuentra a lo largo del Cinturón de Fuego, un extenso arco de alta actividad sísmica, y está asentado sobre una microplaca conocida como el bloque de Panamá. Esta se sitúa en una zona de constante interacción, rodeada por cuatro placas tectónicas principales: Caribe, al norte; Cocos, Nazca y Sudamérica.

Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona de mayor actividad sísmica y ubicación de la Placa de Cocos y la Placa del Caribe que interactúan en Panamá. (Foto Prensa Libre: IGCP/Universidad de Panamá).

ESCRITO POR:

Valery Velásquez

Valery Velásquez

Lee más artículos de Valery Velásquez

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU.  Panamá Tendencias mundiales Terremoto en Panamá 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM