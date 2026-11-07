“Es el momento”: los mensajes de Instagram que llevaron al arresto de un joven de 18 años por amenazar de muerte a Trump

“Es el momento”. Con esa frase, según la Fiscalía Federal de Massachusetts, un joven de 18 años acompañó la fotografía de un arma de fuego que envió por mensaje directo de Instagram el 21 de junio. Después, de acuerdo con documentos judiciales citados por CBS News Boston, escribió que iba a matar al presidente Donald Trump, pero que todavía no lo haría porque no sabía disparar a más de 200 yardas.

Más de cuatro meses después, Trenton Touch, residente de Tewksbury, Massachusetts, enfrenta un cargo federal por amenazar al presidente de Estados Unidos. La oficina de la fiscal federal Leah Foley dio a conocer el caso el jueves, según Telemundo.

De acuerdo con la Fiscalía, el 10 de septiembre las autoridades recibieron información sobre cuatro cuentas de Instagram desde las cuales se enviaban mensajes violentos. Entre estos había amenazas de matar a otras personas y atacar una escuela. La investigación determinó que Touch administraba las cuatro cuentas.

CBS News Boston informó que Meta alertó al FBI en septiembre, después de varios meses durante los cuales el joven habría enviado mensajes a cientos de personas.

Los investigadores sostienen, además, que Touch se refería con frecuencia a los autores de tiroteos masivos motivados por el extremismo racista como “héroes”.

Mencionaba, sobre todo, el ataque de Christchurch, Nueva Zelanda, donde murieron 51 personas. En julio, según la investigación, habló de conseguir armas y dijo que “iba a perder los estribos” porque la Policía de Tewksbury no había aprobado su solicitud de una tarjeta de identificación para poseerlas.

Qué hallaron los agentes

En su vivienda, los agentes incautaron un revólver, municiones, ropa de camuflaje, un casco balístico, cuchillos de estilo militar y un hacha. Según la Fiscalía, el joven no contaba con la identificación necesaria para poseer armas. NBC News Boston agregó que también encontraron materiales vinculados con ideologías supremacistas blancas y nazis.

En la vivienda de sus abuelos, en Nueva Hampshire, hallaron otra arma en el sótano que, según CBS News Boston, parecía coincidir con la que aparecía en la fotografía utilizada para enviar la amenaza.

Qué dicen las autoridades

La fiscal Foley afirmó que las amenazas no podían pasarse por alto y que amenazar al presidente es un delito grave que no está protegido por la libertad de expresión. Ted E. Docks, jefe de la división del FBI en Boston, describió a Touch como un presunto supremacista blanco que, según dijo, representaba una grave amenaza para la seguridad pública.

Touch permanece bajo custodia estatal desde su arresto, el 26 de octubre, con una fianza en efectivo de US$50 mil, según CBS News Boston. También enfrenta cargos estatales relacionados con armas. El delito federal contempla una pena de hasta cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta US$250 mil.

Touch comparecerá ante un tribunal federal en Boston el lunes 9 de noviembre y tiene otra audiencia programada para el 17 de noviembre en el Tribunal de Distrito de Lowell, de acuerdo con NBC News Boston. Telemundo indicó que se desconoce si cuenta con un abogado que pueda pronunciarse sobre el caso.