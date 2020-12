Es posible que los anticuerpos de la vacuna Moderna no duren tanto como esperábamos

Con el lanzamiento de las vacunas Covid-19 finalmente en marcha en los Estados Unidos, los datos sobre la efectividad de las vacunas están comenzando a estar más disponibles. Pero una pieza clave de información aún se desconoce relativamente: cuánto tiempo durará la efectividad de las vacunas. Aunque solo es un análisis preliminar, un nuevo estudio realizado por el New England Journal of Medicine (NEJM) sugiere que la eficacia a largo plazo de la vacuna mRNA-1273 de Moderna, específicamente el recuento de anticuerpos neutralizantes, puede ser menor de lo que esperábamos.

Los anticuerpos neutralizantes se unen a los patógenos invasores, como lo hacen todos los anticuerpos, pero se unen de una manera que detiene la infección. Es por eso que las compañías farmacéuticas enfatizan la neutralización de anticuerpos como una medida esencial para el éxito de sus vacunas.

El estudio NEJM siguió a un grupo de 34 pacientes que habían tomado ambas dosis de ARNm-1273 y analizó sus recuentos de anticuerpos de la administración de la primera dosis durante 119 días. Los anticuerpos neutralizantes se controlaron en subgrupos de 18 a 55 años de edad, 56 a 70 y 71+, como se muestra a continuación.

Gráficos que describen la duración de los anticuerpos neutralizantes de la vacuna Moderna. REVISTA DE MEDICINA DE NUEVA INGLATERRA.

Un determinante importante de la eficacia de las vacunas para controlar una pandemia es la duración de los anticuerpos: cuánto tiempo duran los anticuerpos en el sistema de una persona. Para aquellos de 18 a 55 años, la mayoría solo muestra una ligera disminución en los anticuerpos neutralizantes en los tres meses posteriores a la segunda dosis de vacuna. Dos de los 34 pacientes en este grupo de edad vieron una caída significativa en los anticuerpos neutralizantes. Debido al número limitado de participantes en este estudio, no podemos sacar conclusiones de estos valores atípicos hasta que haya más datos disponibles.

Sin embargo, los recuentos sostenidos de anticuerpos no son el caso en los grupos de edad de 56-70 y 71+. En estos subconjuntos, los recuentos de anticuerpos neutralizantes caen entre el 50 y el 75 por ciento. Esto sugiere que en estos grupos de edad, la duración de los anticuerpos neutralizantes de la vacuna Moderna será relativamente corta, potencialmente menos de un año. Eso es particularmente preocupante ya que estos son los grupos de edad más afectados por el Covid-19 severo. Bien puede ser que los niveles de anticuerpos después de tres meses, si se mantienen, sean suficientes para proteger a estos grupos de edad, pero es poco probable que sigan protegiendo si los niveles caen aún más.

Moderna produce simultáneamente vacunas para la influenza aviar H10N8 y H7N9. Estas dos vacunas candidatas muestran caídas similares en los recuentos de anticuerpos neutralizantes frente al ARNm-1273 después de tres meses. Según los datos de Science Direct, los anticuerpos persistieron hasta seis meses después de la inyección, pero cayeron hasta un 90% en ese tiempo. La protección sostenida contra el virus requiere anticuerpos neutralizantes sostenidos, sin embargo, los patrones indican que las vacunas Covid-19 pueden ocurrir más de una vez.

Además de las vacunas contra la gripe aviar de Moderna que presentan tendencias de anticuerpos similares a las de la vacuna Covid-19, los primeros ensayos requerían que suspendieran su dosis de 400 microgramos debido a los efectos secundarios del paciente como irritación en el lugar de la inyección y dolores de cabeza. La vacuna mRNA-1273 será de dos dosis de 500 microgramos cada una, según los CDC. Si bien los ensayos de Moderna notaron efectos secundarios significativos de la administración de la vacuna, algunos efectos pueden surgir en la población general.

Todo esto no quiere decir que la vacuna de Moderna no sea eficaz. Incluso con estos números bajos, los anticuerpos aún pueden ser total o parcialmente protectores. Eso aún está por verse. Además, el estudio NEJM solo analiza 34 pacientes, la mayoría de los cuales se encuentran en el grupo de edad de 18 a 55 años. Las conclusiones extraídas de conjuntos de datos tan pequeños deben tomarse con cautela, pero aún debemos tomarnos los resultados en serio; estos datos pueden ser el primero de muchos indicadores de que las vacunas no duran tanto como esperamos.

También es vital revisar datos similares en las vacunas Pfizer y Biotech a medida que estén disponibles. El gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos de los países de todo el mundo parecen apostar por la eficacia de estas vacunas. Instamos a las compañías farmacéuticas a que se mantengan comunicadas en el seguimiento continuo de estos primeros pacientes y de los que han recibido la vacuna más recientemente. A medida que se publican más datos como este, más clara se vuelve la imagen de los próximos meses de la pandemia.

