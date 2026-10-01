Especialistas hablan del caso de Christa Pike y sus hipótesis de cómo sobrevivió a la inyección letal

El caso de Christa Pike ha generado diversas reacciones, además de muchas preguntas, ya que las personas no logran descubrir cómo la mujer de 50 años, condenada a la pena de muerte, pudo sobrevivir a dos inyecciones letales.

Actualmente, la mujer se encuentra en estado crítico en un hospital de Tennessee, estado donde se iba a llevar a cabo la ejecución, y sus abogados, Randy Spivey y Stephen Ferrell, han pedido que se conmute la sentencia.

"No tenemos información precisa sobre su pronóstico ni sobre su estado de salud, sí sabemos que está viva", indicó Spivey a la prensa.

Sus abogados, así como periodistas que estuvieron presentes durante la ejecución de Pike, expresaron su sorpresa cuando la mujer siguió respirando durante casi una hora luego de recibir dos dosis de pentobarbital.

Hipótesis

Por otro lado, muchas han sido las hipótesis que rodean la ejecución fallida de Pike. Infobae cita a Robin Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, quien calificó el hecho como "singular e incomparable".

El medio también citó a Joel Zivot, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Emory, quien dijo a BBC que una de las hipótesis era que la concentración de pentobarbital no logró llegar a la sangre de Pike en cantidades suficientes.

Esto pudo deberse, de acuerdo con Infobae, a una "vía intravenosa defectuosa", ya que pudo provocar que el fármaco no ingresara de forma correcta al torrente sanguíneo.

La segunda hipótesis, esta vez sugerida por los abogados de Pike, era que el pentobarbital se encontraba "degradado" o tenía una menor potencia.

Citados por AP, los abogados incluyeron entre las posibles causas de la ejecución fallida un "pentobarbital degradado".

Sin embargo, Infobae afirma que no se han hecho públicos estudios que puedan confirmar o descartar las hipótesis planteadas por la defensa de Pike.

Hasta el momento, el Departamento de Corrección de Tennessee afirmó haber seguido al pie de la letra el protocolo de ejecución, además de señalar que el "fármaco utilizado para la inyección letal ha demostrado ser efectivo de forma consistente".

Finalmente, el gobernador del estado, Bill Lee, no solo ordenó una investigación de lo ocurrido por parte de una entidad independiente, sino que también suspendió cualquier ejecución que estuviera programada para lo que queda de 2026.

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