“No debería ser tan difícil”: la reacción de Trump a Christa Pike y a su ejecución fallida en Tennessee

El presidente Donald Trump se mostró sorprendido este 1 de octubre por la ejecución fallida de Christa Pike, quien fue condenada a muerte por un asesinato cometido en 1995.

Durante una conferencia de prensa en Texas, el mandatario se mostró sorprendido y dijo que la situación le pareció "muy interesante", además de señalar que era "una sorpresa" que las autoridades no pudieran completar el procedimiento de la pena de muerte.

El mandatario, al ser cuestionado por la primera mujer condenada en Tennessee en más de 200 años, dijo que la ejecución "no debía ser tan difícil" y se limitó a señalar que probablemente "el medicamento no funcionó correctamente". Trump también indicó que se trata de un tema que concierne únicamente al estado de Tennessee.

Christa Pike sobrevivió este miércoles a dos dosis de pentobarbital durante su ejecución y se encuentra en condición crítica, según sus abogados, quienes han pedido que se le conmute la sentencia.

La mujer, de 50 años, llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte en Tennessee, tras ser condenada en 1996 por un asesinato, y se iba a convertir en la primera mujer ejecutada en el estado desde 1819.

De acuerdo con periodistas que fueron testigos de la ejecución, se pudo escuchar la respiración de Pike durante casi una hora después de haber recibido las inyecciones, antes de que fueran obligados a abandonar el lugar.

Por su parte, las autoridades de las prisiones del estado han asegurado que se siguió el protocolo establecido por la ley para la ejecución de Pike y que no se permiten "procedimientos adicionales" más allá de los que se realizaron durante la ejecución. El protocolo contempla dos dosis de pentobarbital.

Este jueves, el gobernador del estado de Tennessee, Bill Lee, anunció una suspensión temporal de las ejecuciones previstas para lo que resta de 2026 y ordenó una revisión independiente de lo ocurrido. Según medios locales, el caso de Pike es el segundo intento fallido de ejecución registrado en Tennessee este año.

🚨 JUST IN: President Trump speaks out on the FAILED execution of Christa Pike in Tennessee last night



"That was an execution where the medication didn't exactly work. It shouldn't be very difficult!"



We need to make this MUCH EASIER and just DISPATCH THE FIRING SQUAD!



Come… pic.twitter.com/HbG95GO8HH — Nick Sortor (@nicksortor) October 1, 2026

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