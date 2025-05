“Estaban bromeando”: Presidencia francesa minimiza incidente entre Macron y su esposa cuando llegan a Vietnam

La agencia de noticias Associated Press captó el 25 de mayo por la noche, en Hanói, el momento en el que se abre la puerta del avión presidencial.

El presidente Macron aparece de perfil, en plena discusión con alguien, sin aparentemente darse cuenta de que la puerta del aparato ya estaba abierta. De repente, se ve a su esposa —de la que solo se observan los brazos— empujándole el rostro.

Macron parece sorprendido, se gira rápidamente y saluda a la prensa con un gesto de la mano. La pareja desciende las escaleras del avión y Emmanuel Macron le ofrece el brazo a su esposa, como es su costumbre, pero ella no lo acepta y se apoya en la baranda.

Lea más: Controversia por un supuesto altercado entre Brigitte y Emmanuel Macron, presidente de Francia

El video, que se volvió viral, desató un aluvión de comentarios en las redes sociales.

Inicialmente, la oficina de Macron negó la autenticidad de las imágenes, antes de que se confirmara que eran verídicas.

Posteriormente, un colaborador del presidente describió el incidente como una inofensiva “riña” de pareja.

Otro miembro de su círculo restó importancia al incidente. “Fue un momento en el que el presidente y su esposa se relajaban antes del inicio del viaje; estaban bromeando”, dijo esta fuente que pidió no ser nombrada. “Es un momento de complicidad”, añadió.

Vietnam es la primera parada de una gira de casi una semana de Macron por el sudeste asiático, en la que visitará también Indonesia y Singapur.

Bizarre moment Emmanuel Macron is slapped by his wife Brigitte pic.twitter.com/kYsE5MCDV1