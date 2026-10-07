Estado de emergencia en El Salvador por El Súper Niño: ¿qué medidas se aplicarán durante los próximos seis meses?

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, con 59 votos a favor y uno en contra, la declaratoria de estado de emergencia nacional por seis meses. La medida responde a los efectos de la sequía agrícola y meteorológica provocada por el fenómeno climático conocido como El Súper Niño.

Según EFE e Infobae, la iniciativa fue presentada por el partido oficialista tras una solicitud del presidente Nayib Bukele. El decreto faculta al Gobierno para realizar transferencias presupuestarias, acelerar la movilización de fondos públicos y coordinar la asistencia humanitaria internacional para proteger la producción de alimentos.

Acciones institucionales y distribución de ayuda

Con la entrada en vigor de la norma, se activan de inmediato las comisiones departamentales y municipales de Protección Civil para atender las zonas más afectadas. Las instituciones del Estado asumirán tareas específicas para mitigar los daños en el campo y garantizar el abastecimiento en las comunidades vulnerables.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería estará a cargo del resguardo alimentario y el almacenamiento de insumos básicos. El Ministerio de la Defensa Nacional coordinará el control logístico de la ayuda humanitaria junto con la Policía Nacional Civil y los cuerpos de socorro, mientras que la Cancillería gestionará los recursos y las donaciones procedentes de la cooperación internacional.

Impacto en los cultivos y riesgo para las familias

La escasez de precipitaciones y las altas temperaturas han provocado daños severos en las siembras de maíz, frijol y otros granos básicos, además de afectar a la ganadería por la pérdida de pastizales. Pequeños agricultores reportan reducciones significativas en su producción, principalmente en municipios de las regiones paracentrales y orientales del país.

Ante este escenario, que mantiene el territorio bajo alerta roja, organismos internacionales han advertido sobre el riesgo de inseguridad alimentaria y malnutrición que enfrentan miles de familias en el Corredor Seco, así como sobre el incremento de los precios de los productos esenciales en los mercados locales.