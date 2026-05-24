Estados Unidos confirma evacuación de ciudadanos expuestos al ébola en África central

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron la evacuación de ciudadanos estadounidenses potencialmente expuestos al virus del ébola en África central, donde persiste un brote atribuido a la cepa Bundibugyo, una variante poco frecuente de la enfermedad.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) coordinan el traslado de personas consideradas de alto riesgo desde la República Democrática del Congo (RDC), país donde se concentra la emergencia sanitaria. No han revelado detalles sobre cómo será el proceso de evacuación.

La epidemia fue declarada el 15 de mayo en la provincia de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur. Posteriormente, las autoridades reportaron contagios en Kivu del Norte, Kivu del Sur y territorio ugandés.

Según reportes de medios internacionales, como Infobae, hasta este 24 de mayo se contabilizaban más de 300 casos sospechosos y al menos 137 muertes atribuidas al virus. Otras cifras mencionan 204 “muertes probables”.

De acuerdo con autoridades sanitarias y organismos internacionales, la cepa Bundibugyo no cuenta con vacunas ni tratamientos aprobados, lo que complica las labores de contención. La transmisión ocurre por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados, mientras que la propagación aérea fue descartada.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), expresó preocupación por la magnitud del brote. “Estoy profundamente preocupado por la escala y la velocidad de la epidemia”, declaró, según el portal The BMJ.

Medios estadounidenses informaron que uno de los ciudadanos evacuados contrajo el virus mientras trabajaba en el Congo y posteriormente fue trasladado a Alemania para recibir tratamiento. Otras seis personas consideradas de alto riesgo también fueron movilizadas para observación médica.

Los CDC indicaron que durante los próximos 30 días restringirán el ingreso a Estados Unidos de personas sin pasaporte estadounidense que hayan permanecido recientemente en la RDC, Sudán del Sur o Uganda. Además, las embajadas estadounidenses suspendieron temporalmente la emisión de visas en esos países.

La agencia sanitaria exhortó a los viajeros procedentes de la región a buscar atención médica inmediata si presentan fiebre, debilidad, vómitos, diarrea o sangrado inexplicable.

El Hospital de Berlín donde permanece internado el paciente estadounidense informó que no se encuentra en estado crítico y que su esposa y sus cuatro hijos dieron negativo en las pruebas.

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