Así será la moneda de oro de un dólar con el rostro de Donald Trump pese a la prohibición de retratar a personas vivas en EE. UU.

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Así será la moneda de oro de un dólar con el rostro de Donald Trump pese a la prohibición de retratar a personas vivas en EE. UU.

El Gobierno de Estados Unidos presentó una moneda conmemorativa de oro de un dólar con el rostro de Donald Trump por el 250 aniversario de la independencia. El diseño reaviva el debate sobre la prohibición de representar a personas vivas en las monedas del país.

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Donald Trump moneda conmemorativa Estados Unidos Departamento del Tesoro

El Departamento del Tesoro reveló el diseño de una moneda conmemorativa de oro con la imagen de Donald Trump. La pieza forma parte de las celebraciones por el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos y ha generado conversación por su diseño. (Foto Prensa Libre: EFE/ @SecScottBessent).

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentó el diseño de la moneda conmemorativa de un dólar con el rostro del presidente Donald Trump para celebrar el 250 aniversario de la independencia del país.

La moneda de oro muestra en una de sus caras un retrato frontal de Trump, con expresión seria, e incluye la inscripción «Libertad», el lema nacional «En Dios confiamos» y los años 1776-2026.

En el reverso aparece el águila estadounidense con las alas desplegadas y la inscripción «250», rodeada de estrellas, junto con las leyendas «Estados Unidos de América» y «Un dólar».

«La Casa de la Moneda de Estados Unidos comenzará a acuñar esta nueva moneda de oro de un dólar para honrar el legado perdurable de la libertad como símbolo permanente del patriotismo», escribe el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en redes sociales.

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Según Bessent, la moneda con la imagen de Trump «celebra la fortaleza de los valores estadounidenses y la promesa de una nación dedicada a preservar la libertad para todos».

El lanzamiento de esta moneda se suma a otros intentos de la Administración republicana por convertir la figura de Trump en uno de los símbolos nacionales del país.

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La legislación estadounidense prohíbe que las monedas lleven el rostro de personas vivas, pero el Departamento del Tesoro sostiene que se permiten «diseños emblemáticos» con motivo del 250 aniversario de la independencia del país.

Trump ha centrado buena parte de estas conmemoraciones en su propia figura, con mítines de carácter electoral e, incluso, con la organización de una pelea de artes marciales mixtas en la Casa Blanca, que hizo coincidir con su 80 cumpleaños.

El Gobierno y seguidores del mandatario impulsan, además, iniciativas para rebautizar instituciones e incluso aeropuertos con su nombre.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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