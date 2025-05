Gobierno de Donald Trump retira a Harvard la posibilidad de inscribir a estudiantes extranjeros

La decisión fue comunicada en una carta remitida a Harvard y firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que dice: “Les escribo para notificarles que, con efecto inmediato, el programa de la Universidad de Harvard de Estudiantes y Visitantes Extranjeros ha sido revocado“.

Esta decisión se produce en un momento de grave escalada entre Harvard y el Gobierno en Washington, por las acusaciones de este último de tolerar el antisemitismo en el campus, no dar cabida a discursos “alternativos” y empeñarse en aplicar programas de inclusividad sexual y racial, entre otras cosas.

“Esta administración responsabiliza a Harvard por fomentar la violencia, el antisemitismo y coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus”, escribió Noem en X.

Le podría interesar: Trump dice que Harvard es un “chiste” y no merece fondos federales

Además, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos informó el 20 de mayo que cancelará US$60 millones más a Harvard por su supuesta incapacidad para combatir el antisemitismo.

El secretario de Salud, Robert Kennedy, indicó a través de X que esa agencia “está tomando medidas decisivas para defender los derechos civiles en la educación superior”, lo que ha enfrentado a la Administración Trump con varias universidades, pero en particular con la de Harvard, que ha rechazado las imposiciones de las políticas del mandatario.

Este recorte de fondos se suma a los cerca de US$3 mil millones que diversas agencias del Gobierno de Trump han retirado a Harvard en las últimas semanas, con el argumento de que no hace lo suficiente para combatir el antisemitismo.

“Han perdido su certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio como resultado de su incumplimiento de la ley”, añadió la secretaria de Seguridad Nacional.

Noem afirmó que esta decisión es una advertencia para todas las universidades e instituciones académicas estadounidenses.

This administration is holding Harvard accountable for fostering violence, antisemitism, and coordinating with the Chinese Communist Party on its campus.



It is a privilege, not a right, for universities to enroll foreign students and benefit from their higher tuition payments… pic.twitter.com/12hJWd1J86