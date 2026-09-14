Juez bloquea norma de Trump sobre visas para estudiantes y periodistas extranjeros: ¿qué cambia?

De acuerdo con EFE, este lunes 14 de septiembre, el juez federal Dennis Saylor ordenó al Gobierno de Donald Trump no implementar una nueva norma que endurece las condiciones de los visados para estudiantes extranjeros, participantes de programas de intercambio cultural y periodistas.

De acuerdo con Univision, la regla migratoria que fija el tiempo de admisión estaba programada para entrar en vigor el 15 de septiembre. El 3 de septiembre, el juez federal de Massachusetts analizó durante una audiencia los argumentos presentados por el Gobierno, universidades y organizaciones, y determinó conceder parcialmente la medida solicitada.

El juez Saylor autorizó posponer la entrada en vigor de la nueva regla y prohibió que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la ejecuten.

El juez rechazó cancelar definitivamente la norma o dictar una sentencia a favor de los demandantes. El proceso será pausado hasta que el juez dicte una sentencia a favor o en contra, o se haga alguna impugnación.

Los argumentos del juez para suspender temporalmente la reforma migratoria

El DHS omitió evaluar los millonarios costos económicos y las pérdidas financieras derivados de la baja en la inscripción de estudiantes internacionales

El Gobierno rechazó, sin justificación suficiente, alternativas ciudadanas como la optimización de la plataforma SEVIS o la adecuación de los plazos a la duración real de los programas

Los demandantes demostraron que la norma ya provocaba daños inmediatos, tales como la deserción estudiantil, el descenso en las solicitudes y serias complicaciones administrativas para las universidades.

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¿En qué consistía la reforma migratoria?

La normativa propuesta implicaba un periodo fijo de admisión para las visas F, J e I. Los estudiantes que requirieran alguna extensión deberán someterse a una verificación biométrica y de antecedentes penales. Además, cuentan con 30 días en vez de 60 para abandonar el país una vez concluido el límite de su visa.

Nuevos límites de estancia que proponía la reforma de visas

Estudiantes extranjeros: 4 años

Periodistas extranjeros: 240 días

Periodistas de China: 90 días

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