¿Lago Ontario o lago América? Por qué Google Maps cambió el nombre y qué usuarios lo verán

El servicio de mapas y posicionamiento global vía satélite de Google modificó el nombre del lago Ontario a lago América después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago que su país comparte con Canadá.

Google informó en su blog el 29 de agosto que el cambio comenzó a implementarse con base en el nuevo nombre asignado al lago por el Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos (USGS).

Trump instruyó al USGS a cambiar el nombre a lago América mediante una orden firmada el 27 de agosto. El Ontario es el más pequeño de los cinco Grandes Lagos.

El decreto instruyó al secretario del Interior, Doug Burgum, a actualizar el USGS y estandarizar las referencias federales.

Los usuarios que se conecten desde Canadá seguirán viendo el nombre lago Ontario, mientras que quienes lo hagan desde otros países verán los dos nombres, con “lago América” entre paréntesis. El cambio no altera la denominación oficial fuera del territorio estadounidense.

La modificación afecta exclusivamente a los usuarios que se conecten desde Estados Unidos.

(Foto Prensa Libre: captura de pantalla de la aplicación de Google Maps).

La empresa tecnológica tomó una medida similar cuando Trump ordenó renombrar el golfo de México como golfo de América en enero del 2025. Según Trump, lo hizo en represalia contra México, al considerar insuficiente su respuesta contra el tráfico de fentanilo.

En los últimos días, Washington y Ottawa han mantenido un conflicto comercial tras el fracaso de las negociaciones.

La ruptura del diálogo provocó la imposición, a partir del 22 de agosto, de nuevos aranceles estadounidenses del 50% a bienes canadienses que Trump había anunciado. Canadá respondió con impuestos aduaneros correspondientes que entrarán en vigor el 8 de septiembre.

Trump había anticipado el cambio de nombre del lago durante la escalada de tensiones comerciales, con argumentos de soberanía y desarrollo histórico de Estados Unidos.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que su estado no adoptará la nueva denominación. El gobernador de Vermont, Phil Scott, describió la medida como “mezquina y decepcionante”.

Mientras tanto, en Ontario se exhiben carteles que señalan “el lago Ontario, ahora y siempre”, en inglés y francés.