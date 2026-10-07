Salario mínimo en Nueva York: ¿cuánto podrían cobrar los trabajadores desde marzo de 2027?

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó una propuesta para elevar el salario mínimo estatal a partir del 1 de marzo del 2027. Esta iniciativa surge después de que una cláusula legal conocida como off-ramp bloqueara el ajuste automático que estaba programado para entrar en vigor en enero de ese año.

De contar con el visto bueno de la Legislatura estatal, los trabajadores recibirán US$17.60 por hora en la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester. Por su parte, en el resto del estado la tarifa se ubicará en US$16.55 por hora.

El salario mínimo general se mantendrá congelado el 1 de enero del 2027 en US$17 por hora para la primera zona y en US$16 para el resto del territorio. Esta pausa se activó debido a que el empleo no agrícola de julio quedó por debajo de los registros de enero y abril, con lo que se cumplió la condición de suspensión establecida por la ley ante ciertos escenarios económicos.

Por lo tanto, el incremento propuesto para marzo no es automático y depende por completo de un cambio legislativo que todavía debe ser aprobado por los legisladores estatales. Hasta que eso ocurra, empleadores y trabajadores deberán regirse por los montos establecidos para enero.

El impacto económico anual para los trabajadores de tiempo completo

Para una persona con una jornada de 40 horas semanales durante 52 semanas, el alza de marzo elevaría el ingreso bruto anual a US$36 mil 600 en la ciudad de Nueva York y Westchester. En las demás regiones, la cifra alcanzaría los US$34 mil.

Estos montos representan US$1 mil 248 y US$1 mil 144 más al año, en comparación con las tarifas previstas para enero. Estos cálculos no contemplan impuestos, deducciones ni variaciones en las horas laboradas. La decisión final queda en manos de los legisladores estatales.