Video: Un cybertruck explota frente a un hotel de Donald Trump y deja un muerto y heridos

Al menos una persona murió y siete resultaron heridas al explotar un Tesla Cybertruck frente a un hotel del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en Las Vegas, Nevada, informó el miércoles la policía.

El vehículo eléctrico se detuvo frente a la entrada acristalada del Trump International Hotel antes de que se produjera una "gran explosión", dijo a la prensa el sheriff de Las Vegas, Kevin McMahill.

Un video muestra al vehículo tipo camioneta de acero inoxidable estacionado estacionado en la entrada del hotel antes de estallar en llamas, seguido de pequeñas explosiones similares a pirotécnicos.

McMahill añadió que había "un individuo fallecido en el interior" del vehículo y siete heridos de levedad.

"Ahora hemos confirmado que la explosión fue causada por fuegos artificiales muy grandes y/o una bomba transportada en la plataforma del Cybertruck alquilado y no está relacionada con el vehículo en sí", dijo en X el jefe de la empresa de automóviles eléctricos, el magnate Elon Musk.

We have now confirmed that the explosion was caused by very large fireworks and/or a bomb carried in the bed of the rented Cybertruck and is unrelated to the vehicle itself.



All vehicle telemetry was positive at the time of the explosion. https://t.co/HRjb87YbaJ