Estas son las “estrictas” medidas que implementará la nueva ministra de Bukele en escuelas de El Salvador

Internacional

Estas son las “estrictas” medidas que implementará la nueva ministra de Bukele en escuelas de El Salvador

Tras el nombramiento de la nueva ministra de Educación Karla Trigueros, las escuelas de El Salvador implementarán estrictas medidas para los alumnos.

|

Escuelas públicas en El Salvador

Las escuelas públicas de El Salvador implementan un estricto control, que incluye revisar que los estudiantes vistan un uniforme limpio, cabello adecuado y brinden un saludo respetuoso, como medida de "orden y disciplina" impulsada por la nueva ministra de Educación, la capitana y doctora Karla Trigueros. (Foto Prensa Libre: EFE)

Tras el reciente nombramiento de Karla Trigueros como nueva ministra de Educación en El Salvador, se han generado opiniones diversas debido a su implementación de "medidas disciplinarias" que buscan generar "orden y disciplina" en las escuelas públicas del país centroamericano.

Trigueros, luego de su nombramiento, publicó el pasado 18 de agosto un memorándum en donde enlistaba las medidas que deben cumplir los alumnos de forma obligatoria.

En el memorándum, el cual se encuentra en las redes sociales de la ministra, se señala que, de no cumplirse con estas medidas, se considerarán "una falta grave de responsabilidad administrativa" y dará lugar a acciones correspondientes.

Las medidas, que entraron en vigor desde el 20 de agosto, enlista aspectos de imagen que deben tener los alumnos de las escuelas públicas, en las cuales se enlistan:

LECTURAS RELACIONADAS

Karla Trigueros Nayib Bukele El Salvador Educación

Nueva ministra de Educación de Bukele impone disciplina en El Salvador: “uniforme limpio y corte de cabello adecuado”

El presidente Donald Trump recibe a Nayib Bukele en la Casa Blanca el 14 de abril de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

EE. UU. respalda reforma en El Salvador que beneficia a Bukele y niega que se parezca a una dictadura

  • Tener un uniforme limpio y ordenado
  • Tener un corte de cabello adecuado y una presentación personal correcta
  • Deben ingresar a los centros educativos con un saludo respetuoso.

Este 21 de agosto, la ministra salvadoreña publico otro memorándum en donde solicitaban a los maestros y directores de las escuelas salvadoreñas que implementaran los llamados "Lunes Cívicos", como forma de conmemorar el mes de la independencia.

En el memorándum la ministra explica que estas actividades cívicas se llevarán a cabo a partir del 1 de septiembre durante la primera media hora de la jornada de clases.

Entre las actividades que los centros educativos pueden implementar están:

  • Formación en orden y disciplina
  • Ingreso del Pabellón Nacional
  • Entonación del Himno Nacional
  • Oración a la bandera salvadoreña
  • Ponencia a cargo de un estudiante sobre un personaje ilustre de El Salvador o un hecho histórico relevante
  • Retiro del Pabellón Nacional

LECTURAS RELACIONADAS

El presidente Donald Trump recibe a Nayib Bukele en la Casa Blanca el 14 de abril de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

EE. UU. respalda reforma en El Salvador que beneficia a Bukele y niega que se parezca a una dictadura

El éxito del presidente Nayib Bukele en el restablecimiento de la seguridad en El Salvador le ha hecho enormemente popular, aun cuando sus tácticas han hecho saltar las alarmas. (Foto Prensa Libre: Haiyun Jiang para The New York Times)

Por qué el presidente de El Salvador es un autócrata para algunos y un enviado de Dios para otros

"Estas actividades constituyen el mínimo requerido; no obstante, cada centro educativo podrá ampliarlas de acuerdo con su planificación y contexto", afirma el comunicado de la ministra.

Lea también: EE. UU. respalda reforma en El Salvador que beneficia a Bukele y niega que se parezca a una dictadura

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

El Salvador Ministra de Educación Nayib Bukele Tendencias internacionales 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre