Estas son las “estrictas” medidas que implementará la nueva ministra de Bukele en escuelas de El Salvador

Tras el reciente nombramiento de Karla Trigueros como nueva ministra de Educación en El Salvador, se han generado opiniones diversas debido a su implementación de "medidas disciplinarias" que buscan generar "orden y disciplina" en las escuelas públicas del país centroamericano.

Trigueros, luego de su nombramiento, publicó el pasado 18 de agosto un memorándum en donde enlistaba las medidas que deben cumplir los alumnos de forma obligatoria.

En el memorándum, el cual se encuentra en las redes sociales de la ministra, se señala que, de no cumplirse con estas medidas, se considerarán "una falta grave de responsabilidad administrativa" y dará lugar a acciones correspondientes.

Las medidas, que entraron en vigor desde el 20 de agosto, enlista aspectos de imagen que deben tener los alumnos de las escuelas públicas, en las cuales se enlistan:

Tener un uniforme limpio y ordenado

Tener un corte de cabello adecuado y una presentación personal correcta

Deben ingresar a los centros educativos con un saludo respetuoso.

Este 21 de agosto, la ministra salvadoreña publico otro memorándum en donde solicitaban a los maestros y directores de las escuelas salvadoreñas que implementaran los llamados "Lunes Cívicos", como forma de conmemorar el mes de la independencia.

En el memorándum la ministra explica que estas actividades cívicas se llevarán a cabo a partir del 1 de septiembre durante la primera media hora de la jornada de clases.

Entre las actividades que los centros educativos pueden implementar están:

Formación en orden y disciplina

Ingreso del Pabellón Nacional

Entonación del Himno Nacional

Oración a la bandera salvadoreña

Ponencia a cargo de un estudiante sobre un personaje ilustre de El Salvador o un hecho histórico relevante

Retiro del Pabellón Nacional

"Estas actividades constituyen el mínimo requerido; no obstante, cada centro educativo podrá ampliarlas de acuerdo con su planificación y contexto", afirma el comunicado de la ministra.

