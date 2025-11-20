Internacional
Estos son los trámites migratorios que aumentarán de precio en 2026, según la USCIS
La USCIS anunció un aumento de precio a varios trámites migratorios que se implementarán el próximo 1 de enero de 2026.
El visado es un documento emitido por la autoridad del país para indicar que el viajante es admisible. (Foto Prensa Libre: Freepik)
Este 20 de noviembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció un aumento de precio para varios trámites migratorios en el 2026, debido a la inflación.
Ya en julio del 2025, la USCIS había anunciado un ajuste similar para varios de estos trámites, pero este jueves el costo volverá a subir.
En un comunicado oficial, la USCIS afirmó que estos cambios reflejan la inflación acumulada entre julio del 2024 y julio del 2025.
La USCIS detalló que los incrementos van de US$5 a US$10.
Por ejemplo, uno de los trámites que tendrá ajuste es la autorización de empleo, cuyo precio pasará de US$550 a US$560.
Los solicitantes de asilo, por ejemplo, debían pagar una tarifa de US$100; ahora, esta tendrá un aumento de US$10.
También aumentará el costo de la aplicación al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que pasará de US$500 a US$510, y la renovación del amparo, de US$275 a US$280.
La USCIS aclaró que estas nuevas tarifas entrarán en vigor el 1 de enero del 2026.
