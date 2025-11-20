Estos son los trámites migratorios que aumentarán de precio en 2026, según la USCIS

Internacional

Estos son los trámites migratorios que aumentarán de precio en 2026, según la USCIS

La USCIS anunció un aumento de precio a varios trámites migratorios que se implementarán el próximo 1 de enero de 2026.

Visa Americana

El visado es un documento emitido por la autoridad del país para indicar que el viajante es admisible. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Este 20 de noviembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció un aumento de precio para varios trámites migratorios en el 2026, debido a la inflación.

Ya en julio del 2025, la USCIS había anunciado un ajuste similar para varios de estos trámites, pero este jueves el costo volverá a subir.

En un comunicado oficial, la USCIS afirmó que estos cambios reflejan la inflación acumulada entre julio del 2024 y julio del 2025.

La USCIS detalló que los incrementos van de US$5 a US$10.

Por ejemplo, uno de los trámites que tendrá ajuste es la autorización de empleo, cuyo precio pasará de US$550 a US$560.

Los solicitantes de asilo, por ejemplo, debían pagar una tarifa de US$100; ahora, esta tendrá un aumento de US$10.

También aumentará el costo de la aplicación al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que pasará de US$500 a US$510, y la renovación del amparo, de US$275 a US$280.

La USCIS aclaró que estas nuevas tarifas entrarán en vigor el 1 de enero del 2026.

Lea también: ¿Nuevas medidas del USCIS? Estados Unidos endurece la revisión de los procesos migratorios

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

