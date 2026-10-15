Eugenio Derbez denuncia intimidación contra latinos en EE. UU. y explica por qué llama a defender el voto

Internacional

Eugenio Derbez denuncia intimidación contra latinos en EE. UU. y explica por qué llama a defender el voto

Eugenio Derbez alerta sobre el miedo entre los latinos en EE. UU. y cuestiona las presiones para evitar que participen en las elecciones de noviembre.

EFE

|

Eugenio Derbez denuncia intimidación contra los latinos en EE. UU. y llama a defender el voto antes de las elecciones del 3 de noviembre. (Foto Prensa Libre: EFE)

Eugenio Derbez denuncia intimidación contra los latinos en EE. UU. y llama a defender el voto antes de las elecciones del 3 de noviembre. (Foto Prensa Libre: EFE)

El actor Eugenio Derbez advirtió este jueves que la comunidad latina en EE. UU. “está siendo atacada e intimidada” en un momento en que el voto de esta población, la primera minoría del país, podría tener un peso importante en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

“Esto no es una coincidencia, no lo es. Yo les pregunto a todos ustedes: ¿Si su voto no fuera importante, por qué están tratando de intimidarnos a no votar? ¿Qué temen aquellos que nos quieren intimidar?”, cuestionó el actor en una conferencia de prensa en Los Ángeles.

“Tienen miedo de que tú (los votantes) te des cuenta de que tu voto es tu voz, qué tu voto es tu poder, y tienen miedo de vernos en puestos de poder“, subrayó.

Las declaraciones de Derbez, quien se ha convertido en una de las figuras latinas más influyentes de Hollywood, se dieron en un evento de respaldo al candidato demócrata a la Gobernación de California, Xavier Becerra, este 15 de octubre, último día de celebración del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

EN ESTE MOMENTO

El puente Manuel José Arce conecta Guatemala y El Salvador por la frontera de Ciudad Pedro de Alvarado y La Hachadura. Tiene cuatro carriles y nuevas instalaciones para los controles fronterizos. ( Foto, Prensa Libre: cortesía RRSS Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador)

Puente Manuel José Arce: cómo funcionará el nuevo paso fronterizo, qué cambiará y cuáles serán las condiciones para cruzarlo

Right
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, LEY DE PUERTOS Y AEROPUERTOS. Se visit las instalaciones de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) para documentar sus labores con los barcos, esto, para un captulo del programa Guatemala No Se Detiene de Guatevisin, en donde, se tocar el tema de la ley de puertos y aeropuertos que se encuentra en el Congreso de la Repblica. En la imagen, barcos y remolcadores en los diferentes muelles del lugar. Juan Diego Gonzlez. 270826

Puerto Quetzal reduce la congestión de buques, pero enfrenta dificultades por la falta de grúas e infraestructura

Right

El actor destacó que, si bien existe miedo entre la comunidad latina, es un momento importante de unidad para enviar un mensaje de que no se permanecerá en silencio.

“Juntos somos poderosos y usaremos nuestro poder. Me convertí en ciudadano estadounidense hace varios años porque estaba decidido a hacer oír mi voz“, relató el actor.

En su respaldo a Becerra, destacó que el candidato conoce de primera mano los desafíos que enfrenta la comunidad hispana y es la mejor opción para dirigir el Estado Dorado, considerado la cuarta economía del mundo.

Además, Derbez aplaudió que de ganar Becerra sería el primer gobernador latino de California en más de 150 años, en un estado donde los latinos representan cerca del 40 % de la población y los californianos de origen mexicano rondan un tercio del total.

Becerra, secretario de Salud durante el Gobierno de Joe Biden y exfiscal de California, pasó de una contienda incierta en las primarias demócratas, cuando disputó con 61 aspirantes en las primarias de junio, a una posición mucho más sólida frente a Steve Hilton, expresentador de Fox News y amigo del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California Berkeley, Becerra lidera con 58 % las preferencias de los votantes para ganar la gobernación de California, frente al 37 % de Hilton.

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. California Eugenio Derbez  Latinos en Estados Unidos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM