En la actualidad circulan diariamente alrededor de 2.6 millones de vehículos, pero la cifra podría alcanzar los tres millones durante los días de mayor movimiento, principalmente entre el 13 y el 17 de diciembre, informó Amílcar Montejo, director de Comunicación de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) de la ciudad de Guatemala.

Montejo indicó que el incremento del tránsito estará relacionado con la movilización de personas hacia centros comerciales, mercados y espacios recreativos.

Entre los puntos que tendrán mayor concentración vehicular mencionó el mercado El Guarda, La Terminal y la Central de Mayoreo, debido también al ingreso de transporte extraurbano a la ciudad.

El vocero anunció que Emetra mantendrá especial vigilancia en estos sectores para regular la circulación.

Trabajos viales podrían complicar la movilidad

Otro factor que se debe tomar en cuenta es la ejecución de trabajos en varias vías de la ciudad.

El próximo 2 de diciembre está previsto que comiencen los trabajos en la calle Martí, los cuales podrían generar complicaciones adicionales en la movilidad de los conductores que utilizan esta importante ruta.

Las autoridades deberán coordinar medidas de regulación y señalización para reducir el impacto de los trabajos y evitar mayores congestionamientos durante una de las temporadas de mayor circulación vehicular del año.

Asimismo, continúan vigentes varios desvíos y las rutas alternas debido a las obras del Aerómetro.

Alertan sobre complicaciones durante el fin de semana

Las autoridades municipales de tránsito de la ciudad de Guatemala también alertaron sobre posibles complicaciones en la circulación vehicular desde el viernes 27 de noviembre y durante el fin de semana, debido a conciertos, convivios, actividades navideñas y campañas de ofertas en más de 75 centros comerciales.

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Montejo indicó el viernes que las autoridades municipales atenderán distintos sectores de la capital para regular el tránsito durante las actividades programadas.

Para este sábado está previsto un convivio de una entidad bancaria en Explanada 5, por lo que las autoridades prestarán especial atención a la calle del Comisariato, la colonia 20 de Octubre, el bulevar Vista Hermosa y el viaducto de la Guardia de Honor.

Además, como parte de las actividades anunciadas para el fin de semana, en la plaza El Obelisco está prevista la grabación de un anuncio publicitario de temática navideña.

Recomendaciones para los automovilistas

Ante la coincidencia de estas actividades, el portavoz recomendó a quienes tengan previsto salir de compras, asistir a eventos o desplazarse por la capital planificar sus recorridos, salir con suficiente anticipación y considerar vías alternas.

Parque vehicular

Según los registros de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a octubre del 2026 el parque vehicular del país ascendía a 7 millones 21 mil 99 unidades, entre automóviles, motocicletas, camiones, buses y otros vehículos.

De ese total, 2 millones 908 mil 783 unidades están registradas con domicilio fiscal en el departamento de Guatemala, mientras que en los departamentos aledaños de Sacatepéquez y Chimaltenango se contabilizan alrededor de 500 mil unidades adicionales.

Bazares navideños se instalan en seis puntos de la ciudad

También tome en cuenta que en el 2026 se instalarán seis bazares navideños en la ciudad de Guatemala, por medio de la Dirección del Comercio Popular de la Municipalidad capitalina.

De estos, cinco estarán ubicados en el Centro Histórico y uno en la zona 3, con las siguientes fechas y horarios de atención: